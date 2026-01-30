Calciomercato Bologna – Corazza torna dal Pescara, ma andrà ancora in prestito

Il calciomercato del Bologna si muove anche “sotto traccia”, o perlomeno per chi non è sotto i riflettori principali. Il protagonista stavolta è Tommaso Corazza, il quale sta per salutare il Pescara dopo una buona, personale, prima parte di stagione. Vista anche la situazione di classifica della squadra abruzzese, il prodotto del vivaio Rossoblù tornerà alla base, a Bologna, ma solo momentaneamente: per lui è già pronta una nuova destinazione, sempre nel campionato cadetto.

Calciomercato Bologna – Corazza saluta Pescara: lo attende il Cesena

Come riportato da alcune testate vicine all’ambiente pescarese e da Daniele Longo, giornalista di calciomercato.com, Pescara e Bologna sono prossime all’interruzione del prestito di Tommaso Corazza. Il terzino classe 2004 terminerà quindi la sua esperienza in Abruzzo per tornare in quel di Casteldebole, ma solo formalmente: sul talento del settore giovanile Rossoblù si è già mossa un’altra squadra.

Più che tornare a Casteldebole, infatti, possiamo dire che Tommaso Corazza tornerà in regione: sembra quasi fatta per un nuovo prestito in Serie B, questa volta al Cesena, attualmente in piena lotta per i play-off. Insomma, se così fosse, il nativo di Bologna si troverà invischiato in tutta un altro tipo di situazione: dal sogno salvezza al sogno promozione. Casualmente, il Cesena rappresenta anche il suo primo gol tra i professionisti, nella stagione 2023/2024.

I numeri di Corazza al Pescara

Che il termine del prestito di Corazza al Pescara sia imminente è anche dato dalla sua assenza dalla lista dei convocati per la partita di domani contro il Mantova. I suoi numeri, in questa prima parte di stagione, avevano messo in luce le sue qualità: su 15 presenze, quasi tutte da titolare, il classe 2004 aveva messo a referto ben 3 gol (con una doppietta nel 3-3 contro il Catanzaro). Numeri che segnano una crescita progressiva per lui, dopo il prestito alla Salernitana negli ultimi 6 mesi della stagione scorsa. Ora con tutta probabilità lo attende una nuova esperienza sempre in Cadetteria, con obiettivi diversi.

Fonte – Daniele Longo

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook