Calciomercato Bologna: non solo Piccoli, c’è l’intreccio con la Fiorentina

Quasi tutti i tifosi rossoblu sentono fortemente la rivalità con la Fiorentina. D’altronde il Derby dell’Appennino è uno degli eventi dell’anno per gli appassionati di entrambe le squadre. Eppure, il calciomercato sta per legare i viola al Bologna in maniera netta. Le dirigenze, infatti, sono al lavoro su un paio di nomi: come riportato da Marcello Giordano de il Resto del Carlino, non c’è solo Piccoli nella testa di Sartori e Di Vaio.

Calciomercato Bologna, il filo rosso con la Fiorentina

Chiaramente, il primo nome che risalta all’occhio è quello dell’attaccante ex Atalanta. Piccoli è cresciuto sotto l’ala protettiva di Sartori stesso e, giunto ormai alla sua maturazione, cerca il riscatto dopo una stagione complessa nella culla del Rinascimento. Non bisogna dimenticare le sue grandi potenzialità, specialmente quanto messo in mostra a Cagliari, eppure i felsinei sono decisi a non spendere troppo e immediatamente per il suo cartellino.

Se da un lato la Viola spinge perché il ragazzo parta a titolo definitivo, a Casteldebole preferirebbero un prestito con obbligo. C’è distanza, poi, anche sulle cifre: tra i 15 milioni proposti dagli emiliani e gli almeno 18 voluti dai toscani c’è una differenza non indifferente.

Effetto Dallinga

La trattativa, poi, è bloccata dalla permanenza di Thijs Dallinga. La punta olandese è nel mirino del Genoa che lo vorrebbe, bisogna solo capire se in prestito o a titolo definitivo.

In ogni caso, qualunque soluzione andrebbe bene ai felsinei: all’incasso si potrebbe pensare anche tra un anno. Di certo, però, un investimento del genere fa pensare al futuro di Artem Dovbyk perché è difficile pensare che il Bologna spenda così tanto per due punte.

Non solo Piccoli

I due club appenninici parlano anche dei centrocampisti. Il Bologna ha chiesto informazioni per Brescianini, mentre sullo sfondo resta un potenziale ritorno di Fabbian. Su di lui ci sono pure Lazio e Sassuolo, ma mai dire mai…

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