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Calciomercato Bologna, dalla Turchia: interesse per il francese Zeze
Per la difesa spunta il giovane centrale francese del Neom. I rossoblù però non sono l’unico club europeo sull’ex Nantes.
Continua il casting del Bologna sul calciomercato alla ricerca di un difensore centrale che sostituisca Jhon Lucumí, l’ultimo nome arriva dalla Turchia ed è quello di Nathan Zeze. Francese, classe 2005, elemento della Nazionale under 21 dei transalpini, attualmente gioca in Saudi Pro League con il Neom.
Il club rossoblù ne segue la situazione, visto che il giocatore dopo un solo anno nel torneo saudita vorrebbe tornare in Europa. I dirigenti felsinei tengono in considerazione il giocatore con l’idea di affondare il colpo qualora ci sia una buona occasione a livello economico. Ma non sono gli unici.
Concorrenza dalla Germania
Il club più interessato ed agguerrito, riporta Ekrem Konur esperto di calciomercato in Turchia, è l’Eintracht Francoforte. La società tedesca lo considera un potenziale grande talento ed è tra gli elementi che potrebbero fare al caso loro che cercano un’alternativa al loro centrale mancino titolare: l’ex Bologna Arthur Theate.
L’Eintracht Francoforte, comunque, non ha solo il giocatore francese nella sua lista. Anzi, per il momento i tedeschi guardano con maggiore attenzione i profili di Lilian Brassier del Rennes (che piace da tempo anche al Bologna, ndr), e di Youri Baas dell’Ajax.
Un altro nome da tenere in considerazione insieme a quelli di Gassama (quasi tramontato), Cabal e Acerbi, prepotentemente entrato in corsa nella ultime ore.
Formula low-cost
Per il Bologna l’arrivo di Zeze in questo calciomercato sarebbe possibile solamente con la formula del prestito (ed eventualmente diritto di riscatto). Il francese, infatti, l’estate scorsa si era trasferito dal Nantes al Neom per circa 20 milioni di euro. Una cifra di cui il club saudita certamente vorrà in buona parte rientrare qualora dovesse cedere a titolo definitivo il calciatore.
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