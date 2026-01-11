Calciomercato Bologna – Lavori in corso per la difesa

Gennaio vuol dire campo ma anche tanto calciomercato, fronte sul quale il Bologna lavora in continuazione. Dopo il pareggio che sa un po’ di beffa con il Como, Sartori e la sua squadra lavorano sia in entrata che in uscita su vari fronti. Il più caldi riguardano al momento difesa e centrocampo. Diversi i profili rossoblù graditi in giro per l’Europa ma il Bologna ha le sue condizioni e non scende a compromessi.

Situazione difesa, si attendono gli esami per Lucumi

Il centrale colombiano verrà sottoposto a degli esami per capire i tempi di recupero dopo l’uscita al 27esimo di gioco dal verde del Sinigaglia. L’esito degli esami influenzerà le scelte sulla partenza di Casale, situazione che a questo punto si sbloccherebbe solo verso fine mercato. I rossoblù continuano così a lavorare per portare al più presto a Casteldebole uno tra Freytes del Fluminense e David Ricardo del Botafogo, che rifiutato un prestito secco al Torino. Sfuma invece Bozhinov che passerà al Pisa. La situazione legata all’infortunio di Lucumì potrebbe riaccendere una scintilla nei confronti di Diego Coppola, ventunenne in forza al Brighton.

Intanto proseguono i sondaggi dell’Inter per Holm, i nerazzurri gradirebbero lo svedese per sostituire l’infortunato Dumfries. Questa strada rimane però legata al recupero di Darmian che nel caso non dovesse recuperare nel breve porterebbe l’entourage meneghino a tentare l’affondo. Il Bologna si muove così per Patterson dell’Everton in caso di eventuale sostituzione.

La Lazio ci prova ancora per Fabbian

Il club capitolino dopo aver ricevuto il no per l’offerta di 12 milioni dovrebbe riprovare l’affondo ad inizio settimana per Giovani Fabbian. Il calciomercato del Bologna non prevede però compromessi sulle cifre dei giocatori in uscita e per il centrocampista in maglia numero 80 la cifra sotto la quale non si scende si aggira intorno ai 20 milioni compresi i bonus.

Italiano ultimamente lo sta utilizzando tanto, quella di ieri con il Como è stata la sua seconda gara consecutiva da titolare e la terza presenza nelle ultime quattro gare. Il rapporto tra il calciatore e il mister sembra indicare la strada della permanenza a meno di offerte irrinunciabili.

