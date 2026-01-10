LIVE – Como-Bologna: le formazioni ufficiali

Il match di questo pomeriggio tra Como e Bologna darà il via alla ventesima giornata di Serie A, nonché primo turno del girone di ritorno. Per le due squadre, che scenderanno in campo allo Stadio Sinigaglia alle 15, si tratta di un vero e proprio scontro diretto. I lariani di Cesc Fabregas, sesti a quota 33 punti e reduci da tre vittorie consecutive, punteranno a confermare l’ottimo periodo di forma. Situazione opposta per i rossoblù di Vincenzo Italiano, reduci dal pesante 2-0 subito contro l’Atalanta (il quarto ko nel giro di un mese). I felsinei, in ottava posizione con 26 punti, avranno dunque bisogno di un successo per scacciare le voci di crisi.

La partita

Fischio d’inizio ore 15:00.

Un Girone Fa – Como e Bologna si sono affrontati il 30 agosto, durante la seconda giornata di campionato. Al Dall’Ara furono proprio i rossoblù a vincere per 1 a 0 grazie alla rete del numero 7 Riccardo Orsolini.

Le formazioni ufficiali e il tabellino di Como-Bologna

Marcatori:

Como (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Diego Carlos, Kempf, Moreno; Da Cunha, Perrone; Vojvoda, Nico Paz, Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas.

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Lucumí, Miranda; Freuler, Pobega; Cambiaghi, Fabbian, Rowe; Castro. All. Italiano.

Arbitro: Rosario Abisso, sezione di Palermo.

