Calciomercato Bologna: è fatta per Sulemana al Cagliari

La notizia era nell’aria da qualche settimana, ora c’è la conferma di Gianluca Di Marzio: Ibrahim Sulemana torna in Sardegna. Dopo un anno e mezzo il nazionale ghanese riapproda al Cagliari, club che gli ha permesso di esplodere e di cimentarsi in due realtà di alta classifica come Atalanta e Bologna. Due esperienze poco convincenti per il giovane classe 2003. Rimangono da svolgere le ultime formalità ed i dettagli del caso per poi veder volare il centrocampista verso l’isola e firmare il suo nuovo contratto. A Bologna più che a Bergamo, Sulemana non è riuscito a lasciare il segno, nonostante le qualità che su di lui si intravedevano.

Calciomercato: le cifre di Sulemana

L’affare è dell’Atalanta: il ragazzo non essendo stato riscattato dal Bologna, approderà direttamente dalla squadra bergamasca alla corte di Pisacane. Arriva in prestito con diritto di riscatto , fissato a 11 milioni di euro. L’avventura sotto le Due Torri, però, non è andata come previsto. Dopo poco meno di 5 mesi termina l’avventura con i rossoblù. Poco, pochissimo spazio per il 22enne centrocampista centrale. 4 presenze tra Serie A e Coppa Italia, per un totale di 112 minuti di gioco e solo 42′ di questi in campionato. Eppure, il profilo del giocatore prometteva dinamismo, atletismo, qualità nel tiro e nella verticalizzazione. Va ribadito, che lo scarso minutaggio offertogli, può aver compromesso le certezze dello stesso calciatore.

Ora il Bologna dovrà sostituire numericamente Sulemana: vedremo se i piani dirigenziali e quelli di mister Italiano coincideranno. Basterà l’innesto di Sohm a motivare l’intero ambiente?

Fonte: Gianluca di Marzio

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook