Calciomercato Bologna – Sulemana ai saluti?

La notizia del giorno è che Ibrahim Sulemana potrebbe già salutare Casteldebole ed i suoi compagni. Nel destino del nazionale ghanese si prospetta un ritorno: sulle tracce del centrocampista c’è il Cagliari. Il calciatore che tanto aveva impressionato nelle giovanili dell’Hellas Verona ed in seguito nella prima squadra scaligera, fu acquistato dai sardi nel luglio del 2023. Nell’isola si consacrò definitivamente, tanto che l’Atalanta lo prelevò per 7,4 milioni di euro.

Sulemana ed il poco spazio a Bologna

A Bergamo il centrocampista ghanese ha giocato un solo anno, lasciando un segno indelebile nella tifoseria della ‘Dea’, ma non nei piani dirigenziali. Il Bologna lo ha prelevato in prestito (500 mila euro) con diritto di riscatto (fissato sugli 11 milioni di euro circa) lo scorso agosto. L’avventura sotto le Due Torri, però, non è andata come previsto. Poco, pochissimo spazio per il 22enne centrocampista centrale. 4 presenze tra Serie A e Coppa Italia, per un totale di 112 minuti di gioco e solo 42′ di questi in campionato. Eppure, il profilo del giocatore prometteva dinamismo, atletismo, qualità nel tiro e nella verticalizzazione. Va ribadito, che lo scarso minutaggio offertogli, può aver compromesso le certezze dello stesso calciatore. Sta di fatto che il Cagliari sta pensando a lui per rinforzare la mediana: ci sarà da discutere con l’Atalanta ma anche con il Bologna. I rossoblù, qualora perdessero Sulemana, dovrebbero intervenire sul mercato. Numericamente, quattro centrocampisti sarebbero pochi per gestire tre competizioni, su cui si punta ad arrivare il più lontano possibile.

Fonte: Alfredo Pedullà

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook