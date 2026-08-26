Calciomercato Bologna, la vera esigenza è un centrocampista

Certe volte, per prendere una decisione servono mesi e mesi. Per altre scelte, invece, bastano pochi minuti. Questa regola aurea è sicuramente valida nella vita, ma anche nel calciomercato ha i suoi effetti e il Bologna lo sta sperimentando in queste ultime ore. Non solo per quanto riguarda le numerose offerte in uscita, ma anche e soprattutto per le scelte in entrata.

Gli spunti di Bologna-Lazio

La sconfitta di lunedì, in questo senso, è stata emblematica. La crescita dei difensori sarà naturale, e comunque Heggem ed Helland hanno dimostrato di poter giocare stabilmente come coppia. La mancanza di Lucumì si sentirà, ovviamente. Ma pensare che il principale motivo di aggiustamenti debba essere la linea difensiva sarebbe un grande errore.

Il centrocampo fantasma

El Azzouzi, da play basso, ha tentato un solo lancio lungo, quello per Bernardeschi in fuorigioco. In compenso, sono stati ben 36 i tocchi nella metà campo difensiva del mediano rossoblu. Ben 21 di questi erano addirittura rivolti all’indietro.

Così Ferguson, per compensare le difficoltà in costruzione, abbassava il proprio posizionamento in campo e, con Odgaard nettamente più avanzato, si formava un buco di diversi metri al centro del campo, dove la Lazio dominava e recuperava palloni pericolosissimi. Non a caso è stato Frattesi, una mezzala, a spaccare una gara che i rossoblu avevano anche interpretato in maniera corretta.

A caccia di risposte

La sintesi è semplice: serve almeno una mezzala pura, se non addirittura due. Altrimenti, il rischio è quello di giocare a battaglia navale, cercando senza indicazioni lanci disperati o manovre complesse operate dai difensori. Il rischio è alto, la resa è bassa e le difficoltà raddoppiano: manca sempre meno alla fine del mercato, la speranza è che parte dei fondi del partente Rowe vengano investiti in questo campo.

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