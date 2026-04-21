Calciomercato Bologna, l’ex Hellas Verona Jackson Tchatchoua diventa un obiettivo per l’estate

Nella serata di ieri è arrivata la matematica retrocessione del Wolverhampton. Il club inglese paga una gestione poco oculata nel corso dell’ultima stagione sportiva. Le ampie rose del massimo campionato inglese potrebbero aprire scenari di opportunità per le squadre in cerca di rinforzi. Jackson Tchatchoua potrebbe essere un’occasione per il calciomercato del Bologna.

Calciomercato: Tchatchoua già cercato dal Bologna in inverno

Non è un nome nuovo nei taccuini della dirigenza rossoblù: il laterale camerunese era stato preso in considerazione prima dello scambio di prestiti tra Holm e João Mário, come riporta TUTTOmercatoWEB, avvenuto nella sessione invernale del calciomercato. Tchatchoua era stato prelevato a titolo definitivo lo scorso 19 agosto, dai ‘Wolves’, per 12.5 milioni di euro.

Il terzino destro, già in orbita della nazionale del Camerun, ha giocato due stagioni in Italia in forza agli scaligeri. 64 presenze in totale e 62 in Serie A con la maglia dell’Hellas Verona. Terzino di spinta e calciatore molto propositivo, Tchatchoua in questa stagione, nelle West Midlands inglesi ha preso parte a 30 partite in Premier League (1 assist), 3 presenze in FA Cup, 2 presenze in EFL Cup (1 assist).

Il prezzo, già al ribasso nel mese di gennaio quando alcune squadre avevano chiesto informazioni al club inglese, potrebbe subire una leggera flessione. In questo inverno la valutazione si aggirava sui 10 milioni di euro; con la retrocessione maturata ieri sera, il Wolverhampton potrebbe abbassare le pretese per il cartellino di Tchatchoua.

I bassi costi necessari per l’acquisto e un ingaggio non proibitivo potrebbero favorire l’inserimento del Bologna. Il giocatore ha un contratto fino al 2030 e percepisce 3.4 milioni di sterline lorde l’anno (circa). Prima di affondare sul terzino destro, il Bologna tenterà di capire la fattibilità dell’operazione legata a João Mário, già nell’organico rossoblù.

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