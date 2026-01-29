Calciomercato Bologna – Le alternative in caso di partenza di Holm

Mancano cinque giorni alla chiusura del calciomercato invernale e i propositi del Bologna di aggiungere qualità alla squadra non si sono ancora del tutto realizzati. Per ora ad essere migliorato è solo il bilancio: dal passaggio di Fabbian alla Fiorentina, il club rossoblù guadagnerà 15,5 milioni (in caso di salvezza della Viola) mentre Sohm è arrivato sotto le Due Torri con la formula del prestito con diritto.

Ulteriori 5 milioni sono arrivati dal riscatto del Como di Posch, mentre con i 7 milioni arrivati dalla qualificazione in finale di Supercoppa, la società rossoblù ha messo le mani su Helland. Un colpo che tuttavia, sembra un prospetto più per il domani che per l’oggi.

Per la situazione delicata che sta affrontando il Bologna in questo momento, la piazza rossoblù si aspettava un altro tipo di mercato, ma è anche vero che alcuni colpi potrebbero arrivare gli ultimissimi giorni.

Calciomercato Bologna: Il Napoli cerca Holm, i rossoblù non chiudono del tutto e valutano alternative

Nel frattempo crescono i rumors del mercato in uscita. Il Napoli che già aveva chiesto informazioni su Cambiaghi, ricevendo un secco no da parte dei rossoblù, avrebbe ora fatto un sondaggio per Emil Holm arrivando a proporre uno scambio, data la necessità del club di muoversi con cautela sul piano economico.

Il Bologna da parte sua non sembra intenzionato a lasciar partire Holm, ma non ha nemmeno chiuso al dialogo. Il nome fatto dai felsinei per lo scambio infatti è stato quello di Pasquale Mazzocchi, che tuttavia non sembra minimante intenzionato a lasciare la squadra di Conte. Una strategia che potrebbe avere lo scopo di raffreddare l’assalto del Napoli, senza chiudere ufficialmente la porta.

Intanto, la dirigenza felsinea sta valutando altri profili per la fascia destra. Tra le idee del club ci sono Gabriele Zappa (26) del Cagliari , Davide Zappacosta (33) dell’Atalanta, Marcus Holmgren Pedersen (25) giocatore del Torino e della nazionale norvegese, e Tchatchoua (24) del Verona ora al Wolverhampton.

Fonte: Claudio Beneforti – Stadio

