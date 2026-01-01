Calciomercato Bologna – Miretti nel radar, valutazioni in corso

Il calciomercato di gennaio è alle porte e, come spesso accade, anche le piste meno rumorose iniziano a scaldarsi. Tra queste ce n’è una che, pur restando sullo sfondo, coinvolge anche il Bologna e parte da Torino, sponda Juventus: il nome è quello di Fabio Miretti.

Miretti tra poco spazio e calciomercato

Il centrocampista classe 2003, dopo mesi complicati in termini di spazio e continuità e con l’arrivo di Luciano Spalletti sulla panchina juventina sembra aver ritrovato fiducia: il suo minutaggio è aumentato e il tecnico ha dimostrato di apprezzarne duttilità e intelligenza tattica. Un dettaglio tutt’altro che marginale quando si parla di possibili movimenti in uscita.

Per Miretti non solo Lazio: anche il Bologna osserva la situazione

Nonostante questo, il futuro di Fabio Miretti è ancora da definire. Come riportato da La Gazzetta dello Sport sarebbe accostato con forza alla Lazio, ma il quadro delle pretendenti potrebbe essere più ampio. Infatti, anche il giovane bianconero piace anche al Bologna, che starebbe monitorando con la situazione, valutando se possano aprirsi spiragli interessanti nel corso della sessione invernale.

Questione Juventus

Al momento è una pista da trattare con cautela. La Juventus, dal canto suo, non sembra orientata a soluzioni “morbide”: dopo l’esperienza in prestito al Genoa della scorsa stagione, l’idea di una nuova cessione temporanea senza garanzie non convince. Eventuali aperture riguarderebbero piuttosto un’operazione a titolo definitivo oppure un prestito con obbligo di riscatto, con una valutazione che si aggira intorno ai 25 milioni di euro.

Cifre importanti, che rendono l’operazione complessa e legata a molte variabili. Anche perché Spalletti continua a considerare Miretti un profilo utile, e non è detto che la Juventus voglia davvero privarsene a cuor leggero: per il Bologna, quindi, si parla più di attenzione e studio che di affondo concreto.

