Calciomercato Bologna – La Fiorentina insiste per Fabbian

L’asse Bologna-Firenze è più attivo che mai. La Fiorentina, attesa al Dall’Ara nel prossimo turno di campionato, si attesta come uno dei club più attivi nel dialogo di mercato con la dirigenza rossoblù. In particolare, la società viola ha messo nel mirino Giovanni Fabbian.

Calciomercato Bologna – La Fiorentina punta Fabbian

Classe 2003, Fabbian sarebbe la pedina ideale da inserire nello scacchiere della Fiorentina. Un giocatore che andrebbe a braccetto con il 4-3-3 di mister Vanoli, che dopo un primo scossone, sembra star imboccando la strada giusta. Potenziare la rosa: questo l’obiettivo della dirigenza viola, che monitora anche altri profili sulla linea di Fabbian (gradito anche dalla Lazio). Piace Daniel Maldini dell’Atalanta, ma anche Ngonge e Harrison. Con quest’ultimo, la Fiorentina ha già messo sul piatto una bozza d’accordo, ma manca l’intesa con il Leeds United sulle cifre e sulla formula. La viola lavora anche in difesa e l’idea di Diogo Leite piace: il suo contratto è in scadenza a fine giugno e la società potrebbe strapparlo ai tedeschi a basso prezzo.

Bologna-Fiorentina: la partita dei nuovi acquisti di calciomercato

Che Fiorentina sarà quella di domenica contro il Bologna? La società ha già messo a segno i primi due colpi di mercato e al Dall’Ara potrebbe sfoggiarli titolari. Marco Brescianini si candida dal primo minuto dopo essere subentrato nel match contro il Milan, mentre Solomon si giocherà la maglia da titolare con Parisi a sasso, carta, forbici. Arriveranno altri innesti da qui a domenica? Di certo non Giovanni Fabbian. Il Bologna chiede almeno 15 milioni di euro e un sostituto pronto all’uso, ma non solo: il ragazzo è particolarmente apprezzato da Vincenzo Italiano. Gli uomini di mercato rossoblù hanno ancora una quindicina di giorni per decidere il suo destino, consci dell’interesse di Paratici e Goretti. Si, perché seppur sia atteso a Firenze dal 4 febbraio, Paratici è già in prima linea a tirare le fila del mercato viola.

(Fonte: Niccolò Santi, Stadio)

