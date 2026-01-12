Calciomercato Bologna – Dominguez nel mirino della Fiorentina

Continuano i contatti tra Bologna e Fiorentina in questa sessione di calciomercato invernale. La società viola continua a monitorare Giovanni Fabbian e Benjamin Dominguez, mentre nella giornata di ieri, Marco di Vaio era presente al Franchi per assistere a Fiorentina-Milan. Non è chiaro chi fosse l’osservato speciale del direttore sportivo rossoblù, ma oltre al nome di Fazzini – che ieri non ha toccato il campo – spunta ora quello di Pongracic per la difesa.

Calciomercato Bologna: la Fiorentina non abbandona la pista Fabbian

Giovanni Fabbian è stato il primo giocatore per cui la Fiorentina ha chiesto informazioni. Sul centrocampista rossoblù sono tante le società interessate e non solo in Serie A. A Fiorentina e Lazio infatti, si è aggiunto da poco anche il Bournemouth dalla Premier League.

La Fiorentina però, oltre a fare un primo sondaggio per il centrocampista, si è spinta oltre. Sapendo infatti dell’interesse della società rossoblù per Jacopo Fazzini, aveva proposto uno scambio, aggiungendo proprio il loro giocatore come contropartita.

Il futuro del classe 2003 è ancora incerto. In particolare, la titolarità nelle ultime due giornate farebbe pensare che Vincenzo Italiano non abbia intenzione di privarsi delle qualità di Fabbian, quanto meno nel calciomercato di gennaio. Tuttavia, la volontà del giocatore potrebbe muovere l’ago della bilancia.

Ai Viola piace Dominguez, ma il Bologna aspetta gli ultimi giorni di mercato

Nel frattempo, la Fiorentina continua a guardare la rosa rossoblù e ora starebbe valutando Benjamin Dominguez. L’argentino, che la scorsa stagione ha fatto l’exploit con la maglia del Bologna, non sta trovando lo spazio che vorrebbe. Dall’inizio della stagione infatti, Benja ha collezionato solo undici presenze fra tutte le competizioni per un totale di 320 minuti giocati.

Il Bologna non chiude ai dialoghi, ma l’eventuale addio di Dominguez avverrà solamente a fine mercato. Tra fine gennaio e inizio febbraio infatti, Bernardeschi potrebbe tornare a disposizione in seguito all’intervento alla clavicola e il club felsineo potrebbe allora valutare la cessione di Benja valutando un nuovo innesto.

Come esterni, al Bologna piacciono Camara del Guimarães, Osorio del Midtjylland e il fantasista argentino Valentino Acuña del Newell’s Old Boys.

Fonte: Marcello Giordano – Il Resto del Carlino

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook