Calciomercato Bologna, il futuro di Holm alla Juve è già in bilico: ecco perché

Emil Holm è un giocatore della Juventus, in prestito dal Bologna da poco più di 20 giorni, ma anche se il calciomercato invernale è appena finito le nuvole sul suo futuro bianconero si stanno già addensando. Infatti, il terzino svedese rischia già da adesso di vedere segnato il suo destino e a giugno potrebbe tornare in rossoblù.

Infatti, è notizia di oggi (confermata da più parti) che la Juventus si è mossa in maniera decisa su Zeki Celik, terzino destro della Roma in scadenza di contratto a fine stagione. I bianconeri sarebbero vicino o avrebbero addirittura già concluso un accordo per il passaggio del turco dai capitolini alla Vecchia Signora.

La situazione alla Juve

Alla Juventus, attualmente, il terzino destro titolare è Pierre Kalulu che, prima dell’espulsione contro l’Inter sabato scorso, non aveva saltato nemmeno un minuto di stagione. Lo svedese doveva servire come ricambio del francese nei momenti in cui non ci sarebbe stato o avrebbe dovuto rifiatare.

Tuttavia, già sabato scorso, Holm si è infortunato, un evento tutt’altro che raro anche nella sua avventura a Bologna e che si è ripresentato subito anche alla Juventus. L’ex Spezia e Atalanta, per questo motivo, rischia di essere considerato un’alternativa poco affidabile e perciò non essere riscattato a giugno quando la Vecchia Signora ha l’opzione di riscatto del cartellino fissata a 15 milioni di euro.

Holm e il ritorno a Bologna nel calciomercato estivo?

Se, come sembra, Luciano Spalletti rimarrà alla guida dei bianconeri anche nella prossima stagione, appare evidente che il titolare resterà l’ex Milan. Dietro Pierre Kalulu, a quel punto, ci sarebbe spazio solo per un altro giocatore e l’eventuale ingaggio a parametro zero di Celik toglierebbe lo spazio a Holm.

A quel punto, considerando che in bianconero tornerà anche João Mario, sarebbe alquanto difficile pensare ad un riscatto da parte della Juventus e così lo svedese farebbe ritorno in Emilia. Ma anche nel capoluogo emiliano difficilmente ci sarebbe spazio per lui, dopo che come detto da Di Vaio il giocatore aveva messo in chiaro di voler cambiare aria e lasciare Bologna.

