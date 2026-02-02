Ufficiale: Emil Holm si trasferisce alla Juventus

Dopo Ciro Immobile, passato ufficialmente al Paris FC, continuano gli annunci. In casa Bologna oggi è il giorno dell’addio ufficiale di Emil Holm direzione Juventus. Il terzino lascia la maglia rossoblù per trasferirsi all’ombra della Mole Antonelliana almeno per quest’ultima parte di stagione.

Infatti, almeno inizialmente, il trasferimento del giocatore scandinavo avverrà in prestito con diritto di riscatto in favore della Vecchia Signora. L’operazione rientra in uno scambio di prestiti con il portoghese João Mario. L’esterno della Juve arriva a Bologna sempre a titolo temporaneo, ma senza opzione di riscatto.

I comunicati e i dettagli della cessione di Holm

Il Bologna ha ufficializzato l’addio dello svedese in direzione Torino col solito comunicato stringato.

«Il Bologna FC 1909 comunica di aver ceduto alla Juventus Fc il diritto alle prestazioni sportive del difensore Emil Holm a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026, con opzione per l’acquisizione definitiva».

Dall’altra parte, la presenza della Juventus nell’operazione Holm ci consente di conoscere i dettagli. La Juve è infatti quotata in borsa e deve comunicare ufficialmente i movimenti e le attività che impattano sul bilancio della società.

Holm passa alla Juventus in prestito gratuito per i prossimi sei mesi. I bianconeri avranno il diritto riscatto a fine stagione fissato a 15 milioni di euro, più 3 di bonus.

L’esperienza di Holm a Bologna

Emil Holm lascia il Bologna dopo un anno e mezzo di militanza. Il terzino era arrivato dallo Spezia nel giugno 2024 per 7 milioni di euro, dopo che l’Atalanta non aveva sfruttato la sua opzione di riscatto. Il giocatore scandinavo ha vissuto momenti molto positivi con la maglia rossoblù. Non ultimo l’avvio di questa stagione con un gol e quattro assist all’attivo.

In totale, considerando l’intera esperienza con la maglia rossoblù, lo svedese ha giocato 48 partite, segnato due reti e fornito 6 assist. Il suo percorso bolognese è stato segnato anche da momenti complicati come i diversi stop fisici, il primo già nel ritiro di Valles l’anno passato. Ma soprattutto è stato segnato dalla grande vittoria della Coppa Italia della passata stagione in finale con il Milan, gara in cui è stato titolare e in campo per 76 minuti.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook