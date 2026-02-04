Di Vaio lapidario su Holm a DAZN. «Ha colto un’opportunità»

Nel prepartita di ieri sera è intervenuto Marco Di Vaio ai microfoni di Dazn, per commentare la sessione di mercato invernale appena conclusasi. Il direttore sportivo rossoblù ha parlato di alcune trattative che hanno seminato dubbi e perplessità tra i tifosi bolognesi. Una campagna di calciomercato che non ha scaldato i cuori rossoblù. Non solo: la tifoseria non ha gradito la cessione di alcuni pezzi pregiati e beniamini, a partire da Fabbian per poi giungere a Holm, fresco partente dalla rosa rossoblù in direzione Torino.

Le considerazioni di Di Vaio

Parafrasando il direttore sportivo, le cessioni di Holm e Immobile sono state entrambe due opportunità che i calciatori ed il Bologna hanno colto. Le considerazioni di Di Vaio su Holm: «Holm ultimamente stava trovando meno spazio, si è presentata questa opportunità e l’ha colta. Abbiamo puntato sulla voglia di Joao Mario di dimostrare il proprio valore. Il portoghese ha giocato ad alti livelli e con le sue caratteristiche può dare una spinta al gioco di Italiano. Speriamo di aver fatto la scelta giusta.»

Il direttore rossoblù analizza poi anche l’addio di Ciro Immobile, giunto in estate a Bologna per trasmettere sì esperienza, ma anche per giocare e determinare. «Ciro nel nostro progetto era un giocatore importante, pronto a far rifiatare Castro e Dallinga e dare una mano in una stagione impegnativa con il giovedì di Europa League. Però si è fatto male, è rientrato senza trovare la continuità, poi è capitata questa occasione e abbiamo deciso di separare le strade, con rammarico.»

