Calciomercato Bologna – I centrocampisti più pagati dai rossoblù a confronto con l’intera Serie A 2026-2027

In tempi di calciomercato, classifiche, raffronti e graduatorie imperversano nella memoria collettiva. Mettiamo un po’ di ordine nel reparto cervellotico del centrocampo. L’interessante dato di cui oggi parleremo è legato alla classifica degli acquisti più costosi nella zona nevralgica del campo: saranno considerate esclusivamente le squadre che parteciperanno alla Serie A 2026-2027. Partiamo ovviamente dal Bologna, che tra le venti rose è la quartultima per il proprio acquisto record. Trattasi di Nicolás Domínguez, centrocampista acquistato dal Vélez Sarsfield per 11 milioni di euro (30 agosto 2019) e ceduto al Nottingham Forest nell’estate 2023 per 6,7 milioni di euro.

Al secondo posto sotto le Due Torri c’è Tomas Locatelli, acquistato nella stagione 2000-2001 dall’Udinese per 10,3 milioni di euro. Chiude il podio al terzo posto il recente arrivo di Mikel Amondarain, prelevato dall’Estudiantes per 9 milioni di euro circa. L’egemonia argentina nel centrocampo rossoblù è un’anomalia, considerando che solo un’altra squadra tra le venti annovera un giocatore della stessa nazionalità nel proprio acquisto record.

Calciomercato – Le altre di Serie A

La grafica e l’attendibilità della stessa attraverso le valutazioni, è stata pubblicata da Transfermarkt nei propri account social. Il trono spetta alla Juventus e ad Arthur, centrocampista brasiliano acquistato nella campagna estiva di calciomercato 2020. Il famoso scambio con Pjanic, ‘ipervalutò’ il valore di Arthur: la trattativa si concluse con il pagamento di 80,6 milioni di euro da parte del club di Torino.

Al secondo posto c’è un acquisto ‘non acquisto’, di questa finestra di calciomercato. Nico Paz è il simbolo più eccelso del Como. E per questo motivo la società lariana ha deciso di sborsare ben 60 milioni di euro per trattenere il proprio talento. Cifra che lievita a 66 per i 6 milioni che il Como pagò nell’estate del 2024 al Real Madrid. I ‘blancos’ nella prossima estate potranno, attraverso la clausola di recompra, riacquistare il classe 2004 argentino.

Chiude il podio l’interista Nicolò Barella. Il campione italiano fu acquistato dall’Inter nell’estate 2020. I nerazzurri destinarono al Cagliari 38,5 milioni per il trasferimento, lievitati a 50,5 per i bonus raggiunti.

Di seguito la classifica completa degli acquisti record.

Classifica

Arthur (Juventus) 80,6 milioni di euro Nico Paz (Como) 66 milioni di euro Nicolò Barella (Inter) 50,5 milioni di euro Gaizka Mendieta (Lazio) 48 milioni di euro Manuel Rui Costa (Milan) 41,3 milioni di euro Bryan Cristante (Roma) 30,6 milioni di euro Scott McTominay (Napoli) 30,5 milioni di euro Hidetoshi Nakata (Parma) 28,4 milioni di euro Charles De Ketelaere (Atalanta) 26,7 milioni di euro Christ Inao Oulaï (Fiorentina) 26 milioni di euro Simone Verdi (Torino) 22 milioni di euro Rolando Mandragora (Udinese) 20 milioni di euro Stefano Sturaro (Genoa) 16,5 milioni di euro Marko Rog (Cagliari) 16,3 milioni di euro Matteo Pessina (Monza) 15,2 milioni di euro Davide Frattesi (Sassuolo) 14,6 milioni di euro Nicolás Domínguez (Bologna) 11 milioni di euro Marco Brescianini (Frosinone) 6,2 milioni di euro Gianluca Busio (Venezia) 6 milioni di euro Youssef Maleh (Lecce) 5,5 milioni di euro

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook