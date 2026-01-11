Non c’è tempo per fermarsi, perché gennaio, oltre alla competizione, offre al Bologna tempo e modo di fare calciomercato, puntando nuovi talenti. L’ultimo prospetto sondato da Sartori, nelle ore della sfida di Como, sarebbe un diciannovenne proveniente dall’Argentina e, secondo il giornalista esperto di calciomercato Nicolò Schira, Valentino Acuna sarebbe un’idea sempre più interessante. Anche perché Sulemana sembra destinato all’interruzione del prestito, Fabbian potrebbe partire e, in quei ruoli, servirebbe qualcuno per coprire due buchi in uno. Specialmente nelle vaste gerarchie di Italiano, che ha già dimostrato di saper utilizzare ogni uomo a disposizione.

Calciomercato Bologna – I rossoblu sondano Acuna

Giovane dal passo corto, Valentino Acuna è un mediano o mezzala, capace di interpretare tutte le posizioni del centrocampo dall’alto del suo metro e settantasette. Dotato di un mancino intrigante e di un buon dribbling, potrebbe interpretare nelle carte tattiche di Italiano un ruolo simile a quello di Pobega, che a volte ha sostituito Odgaard, con la licenza di spingersi oltre le colonne d’Ercole della metà campo avversaria e tentare di scompigliare i piani ai difensori avversari. Attualmente vale quasi due milioni, ma ha già quasi cinquanta presenze all’attivo con le nazionali Under dell’Argentina: non si può dire che il talento del ragazzo non sia pronto a certi palcoscenici. Anche perché, nella passata stagione, sono arrivate undici presenze su trentadue gare nella prima serie albiceleste.

Concorrenza oltreoceano

I rossoblu, però, dovranno fare attenzione, perché anche negli USA il ragazzo ha dei seri ammiratori. L’Atlanta United, squadra che ha cresciuto anche il connazionale Almeida, attualmente in forza all’Atletico Madrid, potrebbe decidere di fare un’offerta per assicurarsi il classe 2006. I rossoblu dovranno fare una scelta e, ad oggi, una cosa è certa: tanto dipenderà dall’evoluzione del caso Sulemana. E, soprattutto, dalle volontà del ragazzo: bisogna evitare una trattativa come quella con Valentin Gomez.

