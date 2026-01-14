Continua senza sosta il mercato invernale a Casteldebole, con la dirigenza Rossoblù impegnata a chiudere il prima possibile per un difensore centrale. Nelle ultime ore, infatti, si sono intensificati i contatti con Freytes ed Helland, ma gli accordi economici sono ancora lontani. Situazione di calciomercato che, inaspettatamente, potrebbe però sbloccarsi grazie a Stefan Posch, difensore attualmente in prestito al Como ma ancora di proprietà del Bologna.

Calciomercato Bologna: Posch in partenza?

Come riporta Fabrizio Romano, infatti, nelle ultime ore il Como avrebbe ricevuto un serio interessamento dal Colonia, squadra di Bundesliga, per il difensore austriaco. Interesse che, sempre secondo il giornalista campano, si sarebbe già tramutato in una prima chiacchierata conoscitiva tra i due club. Prima di poter cedere l’ex Hoffenheim, però, i lariani dovranno parlarne anche con il Bologna.

Nell’ultimo mercato estivo, infatti, Stefan Posch ha raggiunto la Lombardia in prestito con obbligo di riscatto. Questo significa che, prima di vendere il giocatore ad una squadra terza, il Como dovrà riconoscere al Bologna la cifra pattuita in estate, ovvero 5 milioni e mezzo di euro. Soldi che i Rossoblù incasserebbero già in questa finestra di mercato, e che potrebbero quindi investire da subito per poter regalare un difensore centrale ad Italiano.

Una scelta che accontenta tutti

Una possibile cessione che, nel caso andasse in porto, accontenterebbe tutti e quattro gli attori coinvolti nella trattativa. Già da quando era al Bologna, infatti, Posch aveva manifestato l’interesse di tornare in Bundesliga, campionato a cui aveva già partecipato con la maglia dell’Hoffenheim. Un rientro che farebbe contento anche il Colonia, in grossa emergenza difensiva con ben 4 difensori centrali gravemente infortunati.

D’altra parte, Posch non è mai stato un elemento centrale del progetto di Fabregas. Acquistato per la sua grande duttilità, in questi sei mesi l’austriaco difficilmente ha visto il campo da titolare, ricoprendo più volte il ruolo di “tappabuchi”. Cessione che, quindi, permetterebbe ai comaschi di liberare da subito un posto ed evitare il riscatto obbligato a fine stagione. Ed infine, in caso di addio, sorriderebbe anche il Bologna, che incasserebbe subito i 5 milioni e mezzo dell’obbligo di riscatto e potrebbe utilizzarli per colmare il gap tra domanda ed offerta con il Fluminense per Freytes.

