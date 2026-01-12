Il Bologna, con l’apertura della sessione di calciomercato, aveva l’intenzione di portare sotto alle Due Torri un difensore centrale, considerato di primaria necessità per il club. Il reparto ha già di per sé gli uomini contati, ma nell’ultimo periodo si è aggiunto il sanguinoso infortunio di Jhon Lucumi, che ha aggiunto sale su una ferita già aperta.

La situazione Lucumi

Per il colombiano, infatti, è subentrata una fastidiosa infiammazione al tendine d’Achille, che ha mandato kappao il giocatore proprio nella sfida all’ultimo respiro col Como di sabato pomeriggio. Il valore di Lucumi per il Bologna si può sintetizzare nei suoi minuti giocati, 1822, secondo solo a Heggem, pariruolo, 1933. Un dato che rende chiare le difficoltà di Italiano nel trovare alternative valide nella posizione di centrali, un nodo sempre più complicato.

Con la ripresa degli allenamenti arriveranno anche nuove in merito alla situazione del giocatore, per il quale è possibile uno stop di un mese. Se prima serviva trovare qualcuno che potesse aggiungersi al reparto, ora è diventato un discorso di prima necessità. L’idea iniziale di salutare un giocatore come Casale, però, ora potrebbe variare. Anzi, è difficile pensare che a questo punto Italiano possa rinunciare a lui, considerano che nel tour de force di gennaio (con annesso il discorso lista europea) sarà uno dei pochi centrali disponibili in rosa, adattamenti già sperimentati a parte.

I nomi in ballo

Oggi a Casteldebole si discuterà ancora, dopo il referto di Lucumi, in merito alla situazione centrale difensivo. Il nome che probabilmente si accaserà in terra bolognese è quello di Freytes, dal Fluminense, fresco di compleanno per i suoi 26 anni. Se però l’accordo contrattuale con giocatore e agenzia è già definito, il club brasiliano ha per ora rifiutato l’offerta da 5 milioni del Bfc, domandandone 8.

Chiudere sull’argentino o investire altrove? Questo è quello che si chiede il Bologna in questa sessione di calciomercato, che potrebbe virare la rotta su un giovane di certa prospettiva, da far crescere. Non sarà di certo il vociferato Fedde Leysen, troppo costoso con i 15 milioni che porta con sé, mentre è più fattibile per Gabriele Guarino dell’Empoli, desiderato anche da tante altre pretendenti.

Altri nodi del calciomercato del Bologna

Il centrale e la situazione Lucumi sono il nodo principale del calciomercato, ma non è l’unico grattacapo del Bologna, che oggi parlerà in riunione anche del potenziale affare Holm-Patterson proposto dall’Everton, anche se i rossoblù difficilmente faranno sì che lo svedese lasci Bologna. Anche l’ex punta del mercato estivo Gassova pare essere tornato una pista calda, anche se il recupero di Bernardeschi lascerebbe poco spazio a ritocchi sulle fasce. Sulemana, dopo il suo ingresso a luci e ombre, potrebbe aver staccato il biglietto definitivo per la partenza, anche in funzione dell’ambizione Mondiale del giovane ghanese.

Fonte: Alessandro Mossini – Corriere di Bologna

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook