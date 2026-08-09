Calciomercato Bologna, pochi investimenti under 20: ecco la statistica

Abbiamo spesso e volentieri parlato del Bologna come una società capace di lavorare in modo molto moderno nel mondo del calciomercato. Tra acquisti esperti come Berna e Immobile e giovani come Dominguez e Castro, Sartori è stato capace di creare una rosa equilibrata dal punto di vista anagrafico. Eppure, da quando il Como è sbarcato in Serie A, i rossoblu hanno investito meno sugli Under 20. Lo riporta Transfermarkt, con una statistica che ci offre grandi spunti di riflessione.

Calciomercato, la top 10 per investimenti Under 20 (e manca il Bologna…)

Como, Juve, Milan e Fiorentina guidano gli investimenti sui giovani nelle ultime tre sessioni di mercato estivo. I Lariani hanno speso quasi 150 milioni, forti di una proprietà stabile e ricca, mentre le inseguitrici hanno comunque messo tutte sul piatto più di 45 milioni di euro. Poi ci sono Roma, Udinese, Inter e Lazio, società giovani che stanno cercando di creare un futuro roseo. Chiudono la top 10 Genoa e Parma, entrambe sopra ai 20 milioni. Insomma, mancano solo Atalanta e Bologna…

Lo scouting “modello” Dea

Si è sempre parlato dell’Atalanta come di uno dei migliori settori giovanili dell’intero stivale, ragion per cui lo scouting capillare permette ai Percassi di investire cifre ridotte pur mantenendo alta la qualità. Per la Dea parlano le cessioni altisonanti delle ultime stagioni, così come per il Bologna che, dopo gli addii di Zirkzee e Calafiori, ora ha lasciato partire anche Castro.

Se da un lato i felsinei non investono su talenti di alta prospettiva, o almeno non quanto le concorrenti, va anche ricordato il prezioso lavoro che svolge lo staff del settore giovanile giorno dopo giorno. Lavoro che ha portato a ottimi risultati anche nella passata stagione. Il Bologna spende meno sui giovani, è vero, ma perché sa di avere il futuro in casa. E ciò vale più di qualsiasi cifra.

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