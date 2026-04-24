Calciomercato Bologna, nuove sirene dalla Premier per Rowe: ecco di chi si tratta

Certe storie iniziano silenziosamente e finiscono per fare rumore in tutta Europa. È proprio così quella di Jonathan Rowe: arrivato a Bologna in un limbo tra curiosità e dubbio, oggi si prospetta come uno dei nomi rossoblù più chiacchierati di quello che sarà il mercato estivo. A Casteldebole lo hanno visto crescere giorno dopo giorno, ma adesso gli occhi puntati su di lui arrivano ben oltre i confini della Serie A.

La crescita di Rowe a Bologna, con il Bologna

L’esterno inglese ha impiegato qualche settimana per adattarsi – com’era prevedibile –, ma poi ha acceso il motore. Da lì in avanti, prestazioni in crescita e una serie di gol che hanno contribuito a far lievitare attenzione e valutazione. Sei reti nel 2026, distribuite tra campionato e coppe: è un giocatore che ha iniziato a incidere davvero.

Il Bologna, che lo aveva portato in rossoblù dopo una trattativa tutt’altro che semplice – complice anche il rallentamento della Roma – oggi si ritrova tra le mani un patrimonio tecnico ed economico di primo livello. L’investimento iniziale, vicino ai 20 milioni, si sta quasi raddoppiando: la valutazione potrebbe arrivare a sfiorare i 40.

Calciomercato: ecco chi c’è su Rowe

Negli ultimi giorni si è parlato di un’offerta importante proveniente dalla Premier League, respinta dal club. In realtà – come smentito nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport – a Casteldebole non risultano proposte ufficiali. Ma il punto è un altro: il mercato attorno a Rowe si sta muovendo, eccome. E quando i riflettori inglesi si accendono, difficilmente è un caso.

Non solo Aston Villa. Il club di Unai Emery ha già avuto modo di studiarlo da vicino e lo stesso tecnico spagnolo ne ha parlato apertamente, sottolineando quanto abbia creato problemi alla sua squadra. Anche osservatori di Chelsea e Manchester United hanno seguito le sue recenti uscite, segno che il profilo è ormai sotto monitoraggio costante. E poi c’è la pista turca. Il Galatasaray si è informato, attirato sia dalle qualità del giocatore sia dalla possibilità di offrirgli un palcoscenico europeo di alto livello nella prossima stagione.

Il futuro: ambizioni e campo

Così arriviamo ad uno dei nodi principali: senza coppe, trattenere un talento in piena ascesa diventa decisamente più complicato. Il Bologna, dal canto suo, non ha alcuna intenzione di privarsene a cuor leggero. Rowe è considerato un punto fermo del progetto, ma nel calcio gli equilibri possono cambiare senza neanche accorgersene. Un’offerta vicina ai 40 milioni costringerebbe, inevitabilmente, tutti a riflettere…

Intanto, però, c’è il campo. Vincenzo Italiano ha ribadito un concetto chiaro alla squadra: niente calcoli, si gioca fino all’ultimo per provare a cambiare il finale di stagione. È così che le prossime partite diranno molto, anche sul futuro dei singoli.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook