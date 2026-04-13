Calciomercato Bologna, la Premier vuole Rowe: giovedì sarà il giorno del giudizio

In una settimana, tra Cremonese, Villa e Lecce, si è consacrato l’attacco rossoblu. Tra le prove laboriose di Castro, l’estro di Bernardeschi, il gol di Orso e un ritrovato Cambiaghi, però, la stella più brillante resta il numero 11.

Rowe, colpo del calciomercato estivo e acquisto più oneroso della storia del Bologna, ha messo le marce alte con decisione, diventando in pochi mesi sempre più determinante. Carisma, grinta, lucidità e talento sono le sue caratteristiche principali che, se unite allo spiccato senso realizzativo dell’ultimo periodo, non possono che stregare.

Calciomercato Bologna: Rowe piace in Premier

Ormai è passato qualche giorno dall’andata contro l’Aston Villa, che riduce le possibilità felsinee di passaggio del turno. Eppure, della gara di giovedì non si può che parlare bene. Non solo i padroni di casa hanno lottato con onore e alla pari, ma sopra il cielo di Bologna ha iniziato pure a brillare la stella di Jonathan Rowe che, a suon di dribbling e finte, ha mandato i Villans a casa con il mal di testa.

Il “problema”, ora, è tutto della dirigenza. Perché se prima il talento dell’ex Norwich era esclusivamente rivolto ai frequentanti del Dall’Ara, pian piano la voce si sta spargendo. La fiamma di Jonny, d’altronde, era già ben nota anche oltremanica, ma i veri dubbi erano sulla sua tenuta mentale. Aspetto sotto il quale la cura rossoblu fa miracoli, basterebbe guardare la crescita di Lucumi per esserne certi.

Punto di non… ritorno

Se già giovedì tre emissari di altrettante squadre del massimo campionato inglese erano venuti in città per visionare l’operato dell’esterno, possiamo essere sicuri che non siano usciti a pancia vuota, anzi. Il risultato? Nel post gara in molti si sono chiesti, persino nelle tv locali, se questo ragazzo meritasse una convocazione ai Mondiali.

Insomma, Rowe fa rumore e al Villa Park sicuramente altre società inglesi si faranno avanti. La curiosità fa miracoli e, se dovesse arrivare l’ennesima prova di forza, l’Emilia potrebbe diventare una meta prelibata per i ds britannici.

Tra qualche mese, dunque, è possibile che gli uffici di Casteldebole saranno inondati di telefonate. Ci sarà una staffetta importante, d’altronde il ragazzo è apprezzato. Ma sarà proprio in quel momento che il Bologna dovrà fare la voce grossa. Perché se finora nessuno è stato incedibile, oggi l’inglese è al centro del progetto.

La Premier offrirà tanto? Sicuramente, forse anche di più rispetto alle trattative per Zirkzee, Ndoye e Calafiori. Però trovare subito di meglio è quasi impossibile. E alzare il muro, almeno per una stagione, sarebbe vitale per le ambizioni dello Squadrone.

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