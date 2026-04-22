Manca sempre meno al finale di stagione e pensare a quanto verrà nei mesi successivi è quasi naturale. Da un lato bisognerà smaltire le scorie di un finale complesso e di un Europa League conclusa in maniera pesante per rinforzarsi e capire cosa migliorare. Dall’altro c’è una tifoseria che vuole sognare, che vuole sfruttare una stagione (probabilmente) senza coppe europee per spingere fino in fondo sul campionato e riprendersi quanto perduto.

Per accontentare i tifosi più ambiziosi, il Bologna potrebbe tentare il colpo José Manuel López nella prossima sessione di calciomercato. L’attaccante argentino, già da tempo nel mirino della nazionale e rivale di Castro per la convocazione ai Mondiali, attualmente gioca al Palmeiras.

Eppure, visto il suo grande talento, il ragazzo potrebbe cambiare casacca proprio questa estate. E, come riporta la testata argentina El Crack Deportivo, oltre a River, Benfica e Atletico Madrid anche il Bologna sembra intenzionato ad informarsi.

Calciomercato Bologna: il club punta López

Già dalla descrizione fatta, appare chiaro come un profilo di tale livello non possa approdare in città senza una uscita pesante. Il suo valore, difatti, si aggira intorno ai 22 milioni e, logicamente, il club brasiliano potrebbe volerne una trentina. Una cifra alta, troppo alta se non dovesse partire nessuno dei titolari.

Tutte le strade, come dice il detto, portano a Roma. Sembra evidente che i rossoblu pensino al Flaco come eventuale rimpiazzo in caso di addio del Toto Castro, già sondato da diverse big internazionali. In tal caso, muoversi in maniera furtiva e rapida sarebbe fondamentale. Eppure, questa notizia ci porta a una sola domanda: quanto è probabile la partenza di Santi?

Castro e una vita “da bolognese”

A Bologna vive benissimo, è la sua dimensione ideale. E queste non sono solo parole per Castro, che nella Dotta si è anche sposato. Senza tornare a “casa”, perché casa ormai è in Italia. Insomma, gli indizi per una carriera da bandiera ci sarebbero tutti. Eppure il calcio è anche un business, e i tifosi felsinei lo sanno fin troppo bene. Il Bologna ha perso tantissimi giovani talenti nel corso degli ultimi anni, ragazzi che parlano tuttora benissimo di città e tifoseria.

Si è sperato in una carriera a tinte rossoblu per tanti, da Calafiori a Ndoye, da Zirkzee a Beukema ma, per questi ragazzi, il calcio è lavoro. Già da diversi mesi sappiamo che qualche club di Premier starebbe sondando Santi, ora bisognerà capire come andrà a finire la telenovela dell’estate. Con più ottimismo, però, rispetto ai suoi “predecessori”.

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