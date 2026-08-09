Calciomercato Bologna: la Juventus rilancia per Lucumi, suggestione Koopmeiners

Procede la trattativa di calciomercato che vede protagonista Jhon Lucumi: la Juventus alza l’offerta, ma al Bologna non basta. Questo il quadro a due settimane dall’inizio del campionato: il club bianconero ha messo sul piatto 17-18 milioni di euro più 3 di bonus per il colombiano, ora sta ai rossoblù prendere una decisione.

L’offerta non tocca i 25 milioni richiesti dal Bologna, ma Jhon Lucumi vorrebbe vestire la maglia della Juventus. Morale? Il club dovrà prendere in considerazione l’ultima proposta dei bianconeri per non rischiare di perdere a zero il difensore, che a fine gennaio sarà libero di firmare per la migliore offerente.

Calciomercato Bologna: idea Koopmeiners in prestito, ma ad una condizione

I contatti con la Juventus non si fermano al colombiano. Secondo quanto riportato da Marcello Giordano su Il Resto del Carlino, il Bologna avrebbe chiesto informazioni per Teun Koopmeiners. L’idea sarebbe quella di prendere l’olandese in prestito, ma con uno sconto sull’ingaggio di metà prezzo. Uno stipendio da 4,5 milioni netti è inavvicinabile per il club rossoblù.

Quella di Koopmeiners è solo un’idea, mentre l’interesse per Lucumi è più concreto che mai. La Juventus ha avuto contatti con il giocatore per rassicurarlo sull’intenzione di affondare il colpo e avere la certezza che il colombiano la aspetti.

Bologna, quanti nomi sul tavolo delle trattative

Per favorire l’affare, il club bianconero è pronto a trattare a prezzo scontato Juan Cabal e Fabio Miretti, entrambi graditi dal Bologna in questa sessione di calciomercato. Tuttavia, i rossoblù preferiscono separare la cessione di Lucumi da altri affari, fatta eccezione per Koopmeiners.

La ricerca di un valido sostituto è ancora in corso. Piacciono Bozhinov del Pisa, Rodriguez del Cagliari e Leysen. In particolare, il difensore belga è stato escluso dalla lista dei convocati dell’Union Saint Gilloise per la sfida di qualificazione alla prossima Champions contro il Bodo Glimt.

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