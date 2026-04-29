Calciomercato Bologna, Ferguson resta o parte? Gli scenari

Il Bologna vede Lewis Ferguson come a uno dei cardini del proprio presente. Il rinnovo firmato poco più di un anno fa, con scadenza fissata al 2028 e un’opzione per allungare ulteriormente, non è stato casuale: è chiaro quanto il club creda nel centrocampista scozzese. Anche dopo il serio infortunio al crociato dell’aprile 2024, il suo peso all’interno della squadra non è mai stato realmente in discussione. Tuttavia – come riportato dal Corriere dello Sport – l’arrivo dell’estate potrebbe portare con sé qualche voce di mercato che riguarderebbe proprio il capitano rossoblù.

Il percorso di Ferguson a Bologna

C’è da dire che il rendimento non è stato sempre lineare. Qualche passaggio a vuoto, alternato a prestazioni di alto livello, ha accompagnato il suo rientro. Ma Ferguson rimane il motore emotivo e tattico della squadra: la sua leadership e il suo profilo nello spogliatoio continuano a renderlo una figura centrale nell’assetto rossoblù. Non è quindi una questione prettamente tecnica: è un riferimento per il gruppo, uno che incarna lo spirito del Bologna.

Le dichiarazioni che aprono al mercato

Il legame con la città, nel frattempo, si è rafforzato. Bologna è diventata più di una semplice tappa della carriera: è un ambiente in cui Ferguson si sente a casa. Sappiamo bene, però, che il calcio vive di opportunità. E quando si parla di mercato, anche le certezze possono iniziare a vacillare.

Negli ultimi giorni, a riaccendere le voci ci ha pensato una dichiarazione dello zio Barry – che potete leggere qui – il quale ha lasciato intendere come un eventuale trasferimento estivo non sia da escludere.

I numeri e il momento di Lewis Ferguson

L’ipotesi trova qualche appiglio anche nei numeri stagionali: in Serie A Ferguson ha trovato spazio, ma non sempre da protagonista assoluto, mentre in Europa League è stato uno degli uomini più utilizzati da Vincenzo Italiano. Questa è una differenza sostanziale che potrebbe alimentare riflessioni.

Ferguson è un giocatore ambizioso, uno che difficilmente si accontenta. E se da un lato c’è la volontà di proseguire un percorso di crescita che lo ha consacrato tra i protagonisti del Bologna, dall’altro c’è anche la naturale attrazione verso nuove sfide.

A 26 anni, quasi arrivato nel pieno della maturità calcistica, Lewis Ferguson non ha bisogno di affrettare decisioni. Non sembra certo il tipo da gesti impulsivi o scelte drastiche. Ma davanti a un’offerta importante — di quelle che cambiano le prospettive — si fermerebbe inevitabilmente a valutare, e così anche il club rossoblù. Per ora, tutto resta nel campo delle possibilità… l’estate ci darà le dovute risposte.

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