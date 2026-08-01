Calciomercato Bologna, Lucumí: il Como cambia obiettivo. Ora è partita a due con la Juventus

Il nome di Jhon Lucumí continua a monopolizzare il calciomercato del Bologna. Il difensore colombiano è infatti al centro di una trattativa che coinvolge anche Juventus e Como, con gli sviluppi delle ultime ore che sembrano aver modificato gli equilibri. La società lariana, infatti, avrebbe deciso di cambiare obiettivo dopo aver compreso che il centrale rossoblù è orientato ad attendere un eventuale affondo dei bianconeri.

Nei giorni scorsi il Como aveva mosso passi concreti verso il Bologna, arrivando a mettere sul tavolo una proposta da circa 25 milioni di euro più bonus, una cifra sostanzialmente in linea con la clausola rescissoria presente nel contratto del colombiano e ormai scaduta. Una base economica che avrebbe soddisfatto il club emiliano, ma non il giocatore, che continua a considerare la Juventus la propria destinazione preferita.

Il Como cambia obiettivo

Proprio questa situazione avrebbe convinto il Como a tornare con decisione su Trevoh Chalobah del Chelsea. L’accordo con il difensore inglese sarebbe già stato trovato, mentre tra domanda e offerta resterebbe una distanza di circa cinque milioni di euro. Una scelta che conferma come il club lombardo non abbia intenzione di attendere oltre e, soprattutto, ritenga difficile convincere Lucumí a cambiare idea.

Bologna e Juventus, partita ancora aperta

Nel frattempo i contatti tra Bologna e Juventus proseguono. La dirigenza rossoblù, però, ha già fatto sapere ai bianconeri che le valutazioni formulate finora non sono considerate sufficienti. I sondaggi delle ultime settimane, compresi tra i 18 e i 20 milioni di euro tra parte fissa e bonus, vengono ritenuti troppo distanti dalle richieste del club di Joey Saputo. Il Bologna continua infatti a fare riferimento alla valutazione emersa durante i colloqui con il Como. Dopo aver trattenuto Lucumí la scorsa estate, nonostante offerte importanti dall’estero, il club aveva promesso al giocatore che avrebbe preso in considerazione una cessione davanti a una proposta adeguata. La volontà è quella di rispettare quell’impegno, ma senza svendere uno dei pilastri della difesa.

Per questo motivo la sensazione è che difficilmente i rossoblù accetteranno offerte inferiori ai 23 milioni di euro più bonus. In caso contrario il rischio è quello di un braccio di ferro con il difensore, che continua ad aspettare una chiamata definitiva della Juventus.

Le mosse per la difesa

Parallelamente il Bologna continua a pianificare il restyling del reparto arretrato. L’obiettivo è prima definire le uscite di Nicolò Casale, seguito da Udinese e Genoa, e di Mihajlo Ilic, per poi inserire un nuovo centrale mancino.

Sul taccuino della dirigenza restano i giovani Bozhinov del Pisa e Rodriguez del Cagliari, ma molto dipenderà anche dalle indicazioni che arriveranno dalle prossime amichevoli. Lo staff tecnico vuole infatti valutare attentamente Vitik, Helland e il rientrante Heggem prima di decidere se puntare su un profilo di prospettiva oppure su un difensore con maggiore esperienza.

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