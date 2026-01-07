Nuove sirene inglesi per il difensore del Bologna Jhon Lucumi in questa sessione di calciomercato invernale. Secondo diversi organi di stampa inglesi e da quanto riportato in mattinata da Il Resto del Carlino infatti, il Manchester City avrebbe fatto un sondaggio per il difensore colombiano.

La squadra di Pep Guardiola è alla rincorsa del primo posto in classifica, a sei punti di distanza dall’Arsenal, squadra dell’ex rossoblù Calafiori. Tuttavia, è al momento in emergenza per quanto riguarda il reparto difensivo e sta quindi pensando a nuovi rinforzi da annettere alla rosa nella sessione di calciomercato di gennaio.

Manchester City: è emergenza in difesa

Pep Guardiola si trova a dover fare a meno di pedine fondamentali come Stones, Ruben Dias e Gvardiol. L’infortunio di quest’ultimo in particolare, si è rivelato molto più grave del previsto.

Contro il Chelsea infatti, il croato ha rimediato una frattura alla tibia della gamba destra che lo costringerà ad un intervento chirurgico: la sua stagione può dirsi dunque conclusa.

La situazione si è poi aggravata ulteriormente dopo lo stop di Ruben Dias. Sempre contro il Chelsea, il portoghese ha accusato una lesione alla coscia con tempi di recupero di circa quattro settimane, e salterà quindi il derby della prossima settimana contro il Manchester United.

Calciomercato Bologna: Lucumì potrebbe essere una scelta per la squadra di Guardiola

Pep Guardiola può ora contare su Akè e Khusanov, ma il City sta cercando nuovi rinforzi per far fronte anche agli impegni di Champions League.

Osservato speciale è dunque Jhon Lucumì che non ha ancora rinnovato il contratto con il Bologna, in scadenza nel 2027. Altro nome nel taccuino degli inglesi è Marc Guehi del Crystal Palace su cui tuttavia premono anche Liverpool e Bayern Monaco. Il colombiano potrebbe quindi essere una valida alternativa.

