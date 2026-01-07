Calciomercato Bologna, Fabbian può salutare ma serve uno sforzo della Lazio. Aumenta la fila per Lucumí e Casale

Il mercato sta entrando piano piano nella sua fase più acuta. Con la giornata infrasettimanale in mezzo alla prima settimana di contrattazioni aperte, il calciomercato non è ancora definitivamente decollato anche se alcune trattative importanti sono state già chiuse e anche il Bologna ha cominciato concretamente a muoversi.

Tra le squadre di Serie A, chi certamente ha più necessità di dare un’accelerata è la Lazio. La formazione biancoceleste ha salutato il Taty Castellanos e saluterà presto anche Mateo Guendouzi. Uno direzione Londra, l’altro direzione Istanbul, rispettivamente al West Ham e al Fenerbahce. Una doppia cessione che impone interventi importanti per accontentare Maurizio Sarri.

Lazio, mirino puntato su Fabbian

Il club capitolino non è la prima volta che si muove sul giocatore veneto. Fabbian piace alla Lazio da tempo, ma in questo calciomercato si è mossa col tempismo giusto e ha già impostato un’offerta. Se inizialmente ha provato in prestito con diritto o obbligo di riscatto, ora il presidente Lotito e il direttore sportivo Fabbiani hanno accelerato.

C’è un’offerta sul tavolo da 12-13 milioni di euro per l’acquisto a titolo definitivo del giocatore. Il centrocampista di Camposampiero gradisce la destinazione e l’idea di giocare mezzala nell’undici di Sarri, per cui la trattativa è destinata ad andare in porto. Ma serve uno sforzo ulteriore da parte della Lazio. Serve un’offerta da 15 più bonus per convincere i rossoblù. Il Bologna nel frattempo non sta fermo e guarda al calciomercato monitorando Fazzini e il ben più complicato Miretti, le cui quotazioni alla Juve sono in netta risalita.

Lucumí e Casale, tanti interessi ma…

Qualcosa si muove anche in difesa per il Bologna, dove è noto che i rossoblù cerchino un centrale durante questo calciomercato. Casale ha dei club in Italia che lo seguono,a nessuno si è davvero realmente mosso per arrivare all’ex Verona. La sua situazione blocca gli eventuali ingressi di Leysen (ritenuto però troppo caro) e Freytes, per cui c’è fretta di chiudere.

Nel frattempo, su Lucumí sarebbe emerso l’interesse di un club del tutto inaspettato. Il colombiano di dice sia finito nel mirino del Manchester City che ha una situazione di emergenza abbastanza importante in difesa. La sensazione è che sia solamente una voce, ma un interesse della squadra di Guardiola potrebbe cambiare repentinamente la situazione che lo vedeva blindato fino a fine stagione prima dell’addio.

