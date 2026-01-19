Nel momento in cui le forze del calciomercato si stanno concentrando sul sempre più probabile addio di Fabbian da Bologna, i rossoblu potrebbero essere fonte di interesse per il Napoli, a caccia di Cambiaghi per rinforzarsi nella lotta per lo scudetto. Come detto dall’esperto Nicolò Schira nella giornata di ieri, infatti, i partenopei stanno vivendo un momento intensissimo per quanto riguarda le trattative in uscita, specialmente nel fronte offensivo. Lorenzo Lucca ripartirà dal Nottingham Forest, dove troverà Dan Ndoye e Nico Dominguez, mentre Noa Lang sarebbe cercato fortemente dal Galatasaray. I turchi, forti dell’affare Osimhen, hanno buoni rapporti con la società di De Laurentiis, ragion per cui non sarebbe improbabile la partenza dell’olandese.

Calciomercato Bologna – Il Napoli punta Cambiaghi

Proprio nelle ultime ore, l’ex attaccante di PSV e Brugge avrebbe comunicato di apprezzare la destinazione, raggiungendo un campionato che spesso si è rinforzato con degli acquisti importanti dall’Italia. Dunque, dando quasi per assodato il buco sulle ali, gli scout dei campani si sarebbero già messi all’opera per dare un giocatore preparato ad Antonio Conte. E il profilo numero uno sembrerebbe proprio Nicolò Cambiaghi. L’esterno rossoblu, nonostante le difficoltà di squadra, sta continuando a mettersi in mostra con la sua gamba rapidissima e un fiuto per il gol crescente, oltre ad una capacità di leadership importante.

La certezza in questo momento è una: viste le sue prestazioni importanti, il monzese non sfigurerebbe in nessuna squadra di Serie A. Anzi, nel suo ruolo ha pochi eguali e non sembra un’eresia dire che, in questa stagione, l’ex Atalanta è uno dei migliori esterni offensivi dello Stivale. Ciò, però, non vuol dire che la dirigenza emiliana non voglia fare la voce grossa. Il dogma resta sempre lo stesso: nessuno è incedibile, ma non c’è fretta. In caso di grandi offerte si vedrà, altrimenti il 28 continuerà a far esultare il Dall’Ara.

