Calciomercato Bologna – Fiorentina in chiusura per Fabbian, Sohm parte dello scambio

Giovanni Fabbian non è stato solo il protagonista delle ultime gare del Bologna, ma anche del calciomercato dei rossoblù. Nella gara di ieri contro la Fiorentina, il trequartista è stato uno dei migliori in campo, con tanto di gol finale dell’1-2. Ma ora, la società felsinea sembra ad un passo dal salutare definitivamente il suo gioiellino classe 2003.

Fabbian ha detto sì alla Fiorentina

Cercato prima da Lazio e successivamente dal Bournemouth, ora ad essere in vantaggio sulle prestazioni di Fabbian è proprio la Fiorentina. Nel post gara, Fabbian aveva risposto ai rumors di calciomercato che lo accostavano alla società viola dicendo: «Io sono un professionista, sono un giocatore del Bologna e adesso ho la testa solo qui e darà il massimo per questa maglia». Ma questo “adesso” sembra avere ora durata brevissima.

Nella giornata di ieri, sono continuati infatti i colloqui tra Bologna e Fiorentina e quest’oggi sembra esser stata trovata la quadra dell’operazione. Come riportato dall’esperto di calciomercato Fabrizio Romano infatti, Giovanni Fabbian avrebbe detto di sì alla Fiorentina, che ora è in prossimità della chiusura dell’accordo con il Bologna.

Scambio con il centrocampista Simon Sohm

Ieri sera, Nicolò Schira, aveva parlato di un accordo tra le due società per Fabbian basato sulla formula del prestito con obbligo di riscatto per una cifra di 15 milioni di euro. Obbligo che sarebbe scattato automaticamente con il raggiungimento della salvezza dal parte della Fiorentina. Ma ora i piani sembrano essere cambiati. Romano infatti, parla di uno scambio a cui come contropartita, i viola offrono il centrocampista Simon Sohm. Il Bologna sembra quindi essere vicinissimo alla sua prima uscita, una decisione che lascia dei dubbi dopo le ultime prestazioni del giocatore.

Fonti: Fabrizio Romano, Nicolò Schira

