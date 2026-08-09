Calciomercato Bologna, non solo il Genoa su Dallinga, c’è anche la Bundesliga: ecco chi lo punta

Thijs Dallinga potrebbe essere vicino all’addio al Bologna, ma la prossima destinazione non è detto che sia in Italia. Dopo il sondaggio del Genoa, per il centravanti olandese classe 2000 prende forma una nuova pista di calciomercato che porta in Germania. A riportarlo è Gianluca Di Marzio, secondo cui l’attaccante rossoblù sarebbe finito nel mirino di due club tedeschi, tra cui il Werder Brema.

Calciomercato Bologna, Dallinga piace in Germania

Dallinga sembrava poter avere una nuova occasione con l’arrivo di Domenico Tedesco. Il nuovo allenatore del Bologna aveva apprezzato le qualità e l’impegno mostrati dall’attaccante durante la preparazione, lasciando aperta la porta a una sua permanenza. Il mercato, però, sembra spingere in un’altra direzione.

Secondo quanto riportato oggi da Di Marzio, il Bologna starebbe valutando la possibilità di cedere Dallinga all’estero. Oltre al Werder Brema, ci sarebbe infatti un secondo club tedesco interessato all’attaccante. La Bundesliga potrebbe quindi diventare la soluzione per rilanciare un giocatore che a Bologna non è mai riuscito a trovare pienamente continuità.

I numeri dell’olandese e le valutazioni sul mercato

Arrivato dal Tolosa nell’estate 2024 per circa 15 milioni di euro, Dallinga ha vissuto due stagioni tra gol, difficoltà e problemi fisici. In 54 presenze in Serie A ha segnato 5 reti e realizzato 6 assist, mentre in Europa ha trovato altre quattro volte la via del gol: tre in Europa League e una in Champions League.

Numeri non di certo sfavillanti per l’attaccante sul quale pesavano aspettative importanti, ma che vanno contestualizzati considerando anche la difficoltà nell’ottenere un ruolo centrale nelle gerarchie offensive. Nel tempo, infatti, Italiano ha spesso preferito Santiago Castro, riducendo lo spazio dell’olandese.

Ora il mercato può offrire a Dallinga una nuova strada. Dopo il Genoa, la concorrenza si è allargata alla Germania: il Werder Brema e un altro club della Bundesliga osservano il centravanti, mentre il Bologna valuta la soluzione migliore per il suo futuro. E se Tedesco aveva lasciato aperta una possibilità, il mercato potrebbe presto richiuderla.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook