Calciomercato Bologna, Non solo Provedel e Falcone, per la porta in lista anche Montipò

Ora che il campionato è giunto al termine, è tempo di calciomercato e la dirigenza del Bologna si sta muovendo su più fronti per costruire la rosa del 2026/27 e per trovare chi ne prenderà le redini. Giovanni Sartori e Marco Di Vaio si stanno concentrando su ciascun reparto, a partire dalla porta.

Calciomercato Bologna: valutazioni in corso per Skorupski, tre i possibili sostituti

Nonostante Lukasz Skorupski abbia un contratto in scadenza a giugno 2027, il club rossoblù sta facendo delle riflessioni in seguito ai due infortuni muscolari che lo hanno costretto a fermarsi per circa quattro mesi in questa stagione.

Inoltre, il portiere polacco ha avuto delle richieste dall’Arabia nello scorso calciomercato estivo e non è da escludere che, in caso di dovessero ripresentare offerte concrete anche quest’anno, non sia proprio il numero 1 a spingere per lasciare De Torri.

La dirigenza felsinea si sta quindi muovendo sottotraccia per non farsi trovare impreparata nel trovare l’eventuale sostituto. Se fino a qualche giorno i candidati erano principalmente due, Ivan Provedel della Lazio e Wladimiro Falcone del Lecce, ora si aggiunto un altro nome. Come riportato questa mattina da Dario Cervellati su Stadio infatti, tra i favoriti si sarebbe aggiunto anche Lorenzo Montipò dell’Hellas.

Provedel piace ma l’ingaggio è un problema

Tutti e tre i portieri hanno delle caratteristiche che piacciono alla dirigenza del Bologna. Ivan Provedel è sicuramente il giocatore con più esperienza, tuttavia a complicare l’eventuale operazione c’è l’ingaggio decisamente troppo alto per i parametri del club felsineo. Provedel infatti, guadagna circa 2,5 milioni e a questo fattore si aggiunge anche l’interesse concreto dell’Inter che lo vorrebbe come secondo portiere.

Calciomercato Bologna, Falcone e Montipò

Più concrete sono quindi le opzioni di Falcone e Montipò. Il primo è legato al Lecce da un contratto fino al 2028, ma secondo quanto riportato qualche giorno fa dall’esperto di calciomercato Nicolò Schira, il Bologna avrebbe già avviato dialoghi positivi con l’entourage dell’estremo difensore arrivando persino a mettere sul tavolo una proposta di contratto fino al 2029.

Falcone piace al Bologna soprattutto per la continuità. Basti pensare che il portiere, in campo per 13.680 minuti su 13.680, non ha saltato nemmeno un minuto per quattro campionati di fila. È il secondo calciatore di Serie A a riuscirci nel ventunesimo secolo dopo Gianluca Pagliuca.

Anche Montipò ha un contratto in scadenza con il Verona a giugno 2028. Il portiere trentenne ha appena concluso la sua quinta stagione al club scaligero, che tuttavia potrebbe salutare proprio nell’imminente sessione estiva di calciomercato.

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