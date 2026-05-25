Calciomercato Bologna, Falcone torna in pole: Provedel resta il sogno per la porta rossoblù

La dirigenza emiliana sta lavorando per individuare il profilo ideale da affiancare, o eventualmente sostituire, a Lukasz Skorupski nella prossima stagione. Nelle ultime settimane il nome più caldo sembrava essere quello di Ivan Provedel, ma nelle ultime ore è tornato con forza anche quello di Wladimiro Falcone.

Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira sul proprio profilo X, il Bologna sarebbe attualmente in vantaggio nella corsa al portiere del Lecce. I rossoblù avrebbero già avviato dialoghi positivi con l’entourage dell’estremo difensore, arrivando persino a mettere sul tavolo una proposta di contratto fino al 2029. Un segnale chiaro della volontà del club di puntare con decisione sull’ex Sampdoria.

Calciomercato Bologna: Provedel resta il candidato numero uno

Nonostante l’accelerazione per Falcone, il primo obiettivo del Calciomercato del Bologna resterebbe comunque Ivan Provedel della Lazio. Il portiere biancoceleste viene considerato il profilo ideale per esperienza, affidabilità e leadership, caratteristiche che il club felsineo ritiene fondamentali per affrontare nel modo migliore possibile la prossima stagione.

A rilanciare l’indiscrezione era stato Alfredo Pedullà sul proprio profilo X, spiegando come i rossoblù abbiano già effettuato diverse valutazioni interne sul reparto portieri. Il futuro di Skorupski, Ravaglia e Pessina è infatti ancora tutto da definire, e almeno una delle attuali gerarchie potrebbe cambiare nel corso dell’estate.

La trattativa per Provedel, tuttavia, non si presenta semplice. Il portiere della Lazio ha un contratto fino al 2027 e il costo dell’operazione potrebbe rappresentare un ostacolo importante. Molto dipenderà anche dalla volontà del giocatore, che vorrebbe trovare una squadra in grado di garantirgli continuità e centralità nel progetto tecnico.

Falcone alternativa concreta e sostenibile

Ed è proprio in quest’ottica che il nome di Wladimiro Falcone continua a guadagnare terreno. Il portiere del Lecce rappresenta infatti una soluzione più sostenibile dal punto di vista economico, senza rinunciare a qualità ed esperienza in Serie A.

Nell’ultima stagione Falcone si è confermato uno dei migliori interpreti del ruolo nella parte destra della classifica, risultando spesso decisivo nelle gare salvezza dei salentini. Le sue prestazioni non sono passate inosservate e il Bologna sembra intenzionato ad anticipare la concorrenza.

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