Nel calciomercato estivo che verrà, il nodo portiere sarà centrale nelle trattative rossoblù, e pare che il Bologna abbia già scelto il nome su cui puntare: Ivan Provedel. Nelle scorse settimane infatti, sono state già avviate importanti riflessioni sul futuro di Skorupski, Ravaglia e Pessina, con almeno una posizione destinata a essere rivalutata.

Calciomercato Bologna: avanza l’idea Provedel

A rilanciare un aggiornamento significativo è stato Alfredo Pedullà sul suo profilo X, indicando il portiere della Lazio come prima scelta del Bologna. Il club emiliano avrebbe già sondato anche Falcone, ma il portiere della biancoceleste avrebbe scalato le gerarchie nelle valutazioni interne.

Provedel, sotto contratto fino al 2027, è un profilo complesso da trattare ma molto apprezzato per l’esperienza. Un elemento chiave della possibile operazione è la volontà del giocatore, che vorrebbe trovare un contesto in cui essere titolare e quindi giocare con continuità.

Alternative e concorrenza

La concorrenza non manca. L’Inter segue la situazione, anche se le gerarchie interne legate a Josep Martínez potrebbero limitare l’eventuale spazio per un nuovo innesto. Anche la Fiorentina si è informata sul portiere biancoceleste, ma solo in caso di eventuali movimenti in uscita legati a David De Gea.

Per il Bologna si apre dunque una riflessione strategica: su un profilo come quello Provedel sarebbero da considerare i vincoli economici e le alternative più sostenibili. Per questo la pista Falcone rimane viva, come soluzione parallela a una delle idee più ambiziose del mercato rossoblù.

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