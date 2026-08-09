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Calciomercato Bologna – Su Piccoli anche la Lazio, ma i Rossoblù sono avanti
Roberto Piccoli è il nome caldo per il mercato Rossoblù, ma nelle ultime ore anche per quello della Lazio: il Bologna, però, sembra essere in vantaggio con una quadra da definire con la Fiorentina
Uno po’ a sorpresa in questa settimana, ma ora sembra il candidato forte in queste ultime settimane di calciomercato del Bologna. Parliamo di Roberto Piccoli e dell’interesse dei Rossoblù di portarlo sotto le Due Torri, con una conseguente partenza di Thjis Dallinga verso altri lidi. I Felsinei e i Viola stanno portando avanti i colloqui per il classe 2001 alla ricerca di una quadra che, forse, potrebbe essere già abbozzata: sull’attaccante, però, nelle ultime ore è tornata anche la Lazio di Gennaro Gattuso.
Calciomercato Bologna – Lazio alla ricerca di Piccoli
La voce è quella di Matteo Moretto, giornalista esperto delle vicende di calciomercato, che in questo caso si intreccia con quello del Bologna. Il nome è quello di Roberto Piccoli, ultimo a saltare agli onori della cronaca sotto le Due Torri, ma che interessa anche un po’ più in giù, in linea d’aria. Per specificare meglio: all’ombra del Colosseo, sponda biancazzurra.
Secondo Moretto la Lazio, che già aveva espresso il suo interesse qualche settimana fa, sarebbe tornata a pensare concretamente a Roberto Piccoli come innesto per il reparto offensivo, mettendo in una short list insieme a un altro attaccante italiano: Andrea Pinamonti del Sassuolo. Sul primo, però, forse potrebbe essere troppo tardi, proprio a causa del Bologna: anche per questo motivo, secondo Alfredo Pedullà, la virata su Pinamonti potrebbe essere quasi definitiva, con l’attaccante che, non troppo causalmente, è apprezzato anche…dalla Fiorentina di Grosso, che però andrà dritto su Pellegrino del Parma.
La quadra con la Fiorentina
Che sia stato cercato o che sia stato proposto, poco importa: il calciomercato del Bologna sta andando concretamente verso Roberto Piccoli, il quale avrebbe dato grande disponibilità, secondo Claudio Beneforti che lo riporta sull’edizione odierna del Corriere dello Sport – Stadio, a vestire il Rossoblù. Sempre Beneforti, però, riporta una preventivabile distanza di valutazione tra i due club: la Fiorentina vorrebbe 20 milioni, il Bologna ovviamente non è disposto a spendere quella cifra.
Se l’affare andrà in porto, e tutti stanno lavorando per andare in quella direzione, le cifre saranno sicuramente inferiori. Non tanto quando vorrebbe il Bologna forse, ma meno dei 20 milioni di euro richiesti dalla Fiorentina. Nicolò Schira, giornalista esperto delle vicessitudini del mercato nostrano, qualche ora fa ha rilanciato un principio di accordo sulla base di un prestito con diritto di riscatto a 18 milioni di euro, con Piccoli che avrebbe una base d’accordo con il Bologna per un contratto fino al 2031. Insomma, già le prossime ore, o forse i prossimi giorni, potrebbero portare alla soluzione definitiva.
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