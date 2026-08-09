Calciomercato Bologna – Su Piccoli anche la Lazio, ma i Rossoblù sono avanti

Uno po’ a sorpresa in questa settimana, ma ora sembra il candidato forte in queste ultime settimane di calciomercato del Bologna. Parliamo di Roberto Piccoli e dell’interesse dei Rossoblù di portarlo sotto le Due Torri, con una conseguente partenza di Thjis Dallinga verso altri lidi. I Felsinei e i Viola stanno portando avanti i colloqui per il classe 2001 alla ricerca di una quadra che, forse, potrebbe essere già abbozzata: sull’attaccante, però, nelle ultime ore è tornata anche la Lazio di Gennaro Gattuso.

Calciomercato Bologna – Lazio alla ricerca di Piccoli

La voce è quella di Matteo Moretto, giornalista esperto delle vicende di calciomercato, che in questo caso si intreccia con quello del Bologna. Il nome è quello di Roberto Piccoli, ultimo a saltare agli onori della cronaca sotto le Due Torri, ma che interessa anche un po’ più in giù, in linea d’aria. Per specificare meglio: all’ombra del Colosseo, sponda biancazzurra.

Lazio, Andrea Pinamonti e Roberto Piccoli in corsa per l’attacco. — Matteo Moretto (@MatteMoretto) August 8, 2026

Secondo Moretto la Lazio, che già aveva espresso il suo interesse qualche settimana fa, sarebbe tornata a pensare concretamente a Roberto Piccoli come innesto per il reparto offensivo, mettendo in una short list insieme a un altro attaccante italiano: Andrea Pinamonti del Sassuolo. Sul primo, però, forse potrebbe essere troppo tardi, proprio a causa del Bologna: anche per questo motivo, secondo Alfredo Pedullà, la virata su Pinamonti potrebbe essere quasi definitiva, con l’attaccante che, non troppo causalmente, è apprezzato anche…dalla Fiorentina di Grosso, che però andrà dritto su Pellegrino del Parma.

La #Lazio sonderà nuovamente #Pinamonti (un mese e passa dopo) fin qui ritenuto sempre un’alternativa. Pinamonti è anche stimato da #Grosso, ma ora la #Fiorentina vuole procedere per #Pellegrino👇 https://t.co/u2AMnunBj5 — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) August 8, 2026

La quadra con la Fiorentina

Che sia stato cercato o che sia stato proposto, poco importa: il calciomercato del Bologna sta andando concretamente verso Roberto Piccoli, il quale avrebbe dato grande disponibilità, secondo Claudio Beneforti che lo riporta sull’edizione odierna del Corriere dello Sport – Stadio, a vestire il Rossoblù. Sempre Beneforti, però, riporta una preventivabile distanza di valutazione tra i due club: la Fiorentina vorrebbe 20 milioni, il Bologna ovviamente non è disposto a spendere quella cifra.

🚨 Excl. – Roberto #Piccoli is getting closer to #Bologna from #Fiorentina on loan with the option to buy for a total package of €18M. Agreement in principle between Rossoblù and the striker for a contract until 2031. #transfers https://t.co/I8njvInhYM — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 8, 2026

Se l’affare andrà in porto, e tutti stanno lavorando per andare in quella direzione, le cifre saranno sicuramente inferiori. Non tanto quando vorrebbe il Bologna forse, ma meno dei 20 milioni di euro richiesti dalla Fiorentina. Nicolò Schira, giornalista esperto delle vicessitudini del mercato nostrano, qualche ora fa ha rilanciato un principio di accordo sulla base di un prestito con diritto di riscatto a 18 milioni di euro, con Piccoli che avrebbe una base d’accordo con il Bologna per un contratto fino al 2031. Insomma, già le prossime ore, o forse i prossimi giorni, potrebbero portare alla soluzione definitiva.

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