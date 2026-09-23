Bologna, Raimondo è il futuro: una big di A, però, osserva interessata

Se pensi ad un attaccante con un impatto immediato in questa Serie A, ovviamente dei “nuovi” volti, il nome è quello di Antonio Raimondo. Si, proprio lui, ora al Frosinone e autore di 4 gol nelle prime cinque giornate di Serie A. Due doppiette, per giunta: a dimostrazione di come sappia incidere eccome quando conta. Il Bologna lo guarda crescere e lo attende per il proprio futuro: c’è, però, anche un’altra squadra che lo osserva, guardando al prossimo calciomercato estivo.

Bologna, Raimondo cresce e i Rossoblù lo aspettano

L’esordio, ormai, è datato 2021. Con l’allora allenatore Sinisa Mihajlovic: uno che per i giovani aveva sempre un occhio di riguardo. Antonio Raimondo ne ha fatta di strada da quel momento, anche nel Bologna, ma anche passando per il calciomercato: lì, dove è passato da Ternana, Venezia, Salernitana e Frosinone. E proprio nel Lazio è tornato, dopo un campionato di B da protagonista e un inizio di Serie A in scia.

Già, perché Raimondo meglio di così la stagione proprio non la poteva iniziare. Ben 4 gol in cinque partite, due doppiette a Fiorentina e Venezia. Ma tanto, tanto lavoro oltre a quei quattro gol, a dimostrazione di come, questa volta, la Serie A l’abbia proprio assorbita. Il Bologna guarda e gongola, perché Raimondo, come dimostrano le formule degli ultimi anni, è considerato un patrimonio tecnico per il futuro: un futuro nel quale il Bologna punta su di lui. Oggi sicuramente di più, visto come finalmente si sta imponendo ai massimi livelli.

La Juventus segue interessata per il prossimo calciomercato estivo

Ovviamente, l’inizio di campionato del classe 2004 è sotto gli occhi di tutti. Anche della Juventus, la quale osserva interessata i tanti giovani talenti italiani del momento in vista del prossimo calciomercato estivo, tra cui proprio l’attaccante di proprietà del Bologna. Come riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport da Guglielmo Buccheri, i bianconeri hanno messo gli occhi – e gli osservatori – su Romano del Cagliari oltre che su Palmisani e proprio Raimondo. Ovviamente a oggi è solo una mossa di scouting, con il pensiero al calciomercato che verrà, ma l’attaccante di proprietà del Bologna sta attirando sempre più l’attenzione. A Bologna ci puntano, ma inevitabilmente, se sarà questo il rendimento, qualche “bussata alla porta” avverrà.

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