Calciomercato Bologna – Sistemata la difesa, ora occhi sul centrocampo

Arriva il primo colpo, ma non si ferma il calciomercato in casa Bologna. Archiviato l’arrivo del norvegese classe 2005 Eivind Helland dal Brann, infatti, ora la dirigenza Rossoblù inizia a ragionare sugli altri reparti da limare. Il primo, per questioni numeriche, sarà quasi sicuramente il centrocampo, con diverse trattative in ballo sia in entrata che in uscita.

Calciomercato Bologna: centrocampo tutto da scrivere

La situazione è ancora in alto mare, sia chiaro. Non a livello di nomi, ovviamente, perchè lo staff di Sartori è fornitissimo su quelli, ma ci sarà prima da capire quali sono le caratteristiche da ricercare. Le trattative in uscita, infatti, sono diverse, e l’unica che sembra pronta a chiudersi a breve è quella legata ad Ibrahim Sulemana, che tornerà a Cagliari facendo scalo a Bergamo.

La novità, però, è che potrebbe essere l’unico centrocampista ad uscire. Dopo le tante offerte arrivate ad inizio mercato, infatti, la pista che vedrebbe Fabbian lontano da Bologna sembra essersi raffreddata negli ultimi giorni. Il ragazzo, infatti, piace moltissimo ad Italiano, e le richieste economiche dei Rossoblù difficilmente verranno accontentate da Lazio e Fiorentina, anche se probabilmente arriveranno nuove offerte nella prossima settimana.

Cosa succede in entrata

Sistemate queste due trattative, la dirigenza Rossoblù dovrà capire come e dove intervenire, tenendo sempre sott’occhio altre due situazioni: quelle di Dominguez e Bernardeschi. Come noto da tempo, infatti, l’argentino vorrebbe lasciare Bologna per cercare un club disposto a concedergli maggiore minutaggio. Richiesta che verrà accordata solamente se il 21, giorno delle visite di controllo, verrà dato l’ok a Bernardeschi per tornare in campo.

E nel caso di addio del Nene la dirigenza sembrerebbe aver già trovato il sostituto. Si tratta di Vasilije Adzic, fantasista montenegrino classe 2006 attualmente in forze alla Juventus, ma vecchio pallino di Sartori, che proprio due anni fa aveva provato a strapparlo ai bianconeri. Dall’arrivo di Spalletti, infatti, Adzic sembra essere uscito fuori dalle luci del progetto bianconero, ed ora il Bologna vorrebbe approfittare della situazione per prelevarlo a prezzo scontato.

