Calciomercato Bologna – Ecco il difensore: è fatta per Eivind Helland dal Brann

Ecco il primo “botto” del calciomercato del Bologna. Arriva, come spesso è accaduto, in una serata silenziosa: un classico del modus operandi firmato Giovanni Sartori e Marco Di Vaio. La dirigenza Rossoblù ha chiuso il primo colpo nel ruolo che più è stato falcidato in questa prima parte di stagione: la difesa. Arriva, infatti, Eivind Helland dal Brann.

Calciomercato Bologna – Il primo colpo è Eivind Helland

È Fabrizio Romano, probabilmente il giornalista più influente nel calciomercato, a rilanciare la notizia di Gabriel Økland Retallack, giornalista norvegese: il calciomercato del Bologna si sblocca con l’arrivo a titolo definitivo di Eivind Helland, difensore centrale del Brann, per 7 milioni di euro. Classe 2005, alto 1.96, Helland è un “tuttofare” della difesa: oltre al centrale, su ambo i lati del campo, all’occasione è stato utilizzato anche come braccetto, terzino e mediano, come mostra Transfermarkt.

La dirigenza Rossoblù, come detto sopra, piazza il primo colpo in entrata proprio nel ruolo dove Vincenzo Italiano, soprattutto a dicembre, ha dovuto fare necessità virtù, adattando anche De Silvestri e Lykogiannis a causa degli infortuni. Eivind Helland, quindi, rappresenta una risorsa per l’immediato, ma vista la giovane età è anche un investimento per il futuro.

E ora, cosa attende il Bologna?

Chiuso – seppur mancano ovviamente ancora le firme sul contratto – il primo colpo per la difesa, che direzione prenderà ora il calciomercato del Bologna? Si parla di un centrocampista, viste anche le voci su una possibile uscita di Ibrahim Sulemana. Centrocampo che è un altro dei ruoli dove la coperta, tra autunno e inverno, è stata il più delle volte corta. Vedremo, quindi, quale sarà la prossima mossa: intanto, la prima, si chiama Eivind Helland.

Fonte – Fabrizio Romano, tramite Gabriel Økland Retallack

