Casale, simbolo della rinascita del reparto?

Chissà quanti pensieri avranno attraversato Nicolò Casale in queste ultime settimane. Il difensore italiano è passato dall’essere fuori dai radar o ai limiti di essi, a diventare titolare in maniera credibile. Il gol, il primo in rossoblù, che stappa la trasferta dell’Unipol Domus di Cagliari è una logica conseguenza di questo nuovo inizio. La storia personale di Casale con il Bologna fin qui, aveva vissuto di pochi alti e parecchi bassi. Ma la prospettiva si stravolge all’arrivo del nuovo allenatore rossoblù, Raffaele Palladino, in seguito all’avvicendamento tra il tecnico campano e Domenico Tedesco.

Casale, simbolo della rinascita

Da Lecce è entrato prepotentemente nei dettami della formazione rossoblù. In Salento ha giocato un’ottima gara, sfruttando il cambio di modulo e gestendo la difesa coordinandone i movimenti, nel 3-4-2-1 disegnato da Palladino. Poi l’Inter in casa al Dall’Ara e ieri Cagliari. Casale è uno dei tre del reparto, insieme a Darmian e Theate. Il centrale italiano ha limitato i movimenti imprevedibili di uno dei prospetti più interessanti della Serie A, ovvero Paul Mendy, riferimento offensivo dei sardi. Ma di più di complicate sfide individuali, Casale è riuscito, insieme ad allenatore e compagni, a dare solidità ad un reparto fin qui troppo esposto alle scorribande avversarie. Il primo clean sheet stagionale, arrivato nel pomeriggio di ieri, non può considerarsi un semplice caso.

Il Cagliari di Pisacane era reduce dal primo fragoroso tonfo stagionale, arrivato in quel di Monza. Tuttavia, fino a una settimana fa, gli isolani rappresentavano saldamente la rivelazione di questo inizio di campionato. Difesa ermetica (tre gol subiti in totale prima delle sfide con Monza e Bologna) e 13 punti in classifica dopo appena sei giornate.

Le parole di Casale al termine della partita dell’Unipol Domus, non lasciano spazio a dubbi riguardo al cambio di prospettiva di squadra. «Con Palladino non abbiamo avuto tanto tempo per lavorare ma ci siamo messi subito a disposizione e gara dopo gara stiamo crescendo. Se continuiamo a fare quello che ci chiede, ci toglieremo le nostre soddisfazioni». Le dichiarazioni del difensore fanno il paio con quelle di Libra. Di più: Casale esulta per il nuovo inizio, per la rete che sblocca il suo score e quello stagionale in riferimento al reparto: «Sono contento della mia prima rete in rossoblù, finalmente un gol dalla difesa». Se questo sarà effettivamente uno dei simboli della rinascita, lo stabiliranno tempo e campo.

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