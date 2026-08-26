Chi è Ruben Vargas, l’identikit dell’esterno cercato dal Bologna

Il Bologna in queste rischia di salutare presto Jonathan Rowe. I rossoblù in queste ore stanno cercando un sostituto e avrebbero individuato Ruben Vargas in uscita dal Siviglia.

L’elvetico è un profilo che può aggiungere imprevedibilità e gamba al 4-3-3 del Bologna. Ma nelle ultime stagioni non ha reso secondo le aspettative. Sarebbe quindi una scommessa rispetto all’inglese che potrebbe lasciare la città delle Due Torri.

Le caratteristiche di Vargas

Svizzero, classe 1998, 28 anni, il giocatore del Siviglia nasce come esterno offensivo e trova la sua collocazione ideale sulla fascia sinistra, pur potendo essere utilizzato anche più vicino alla porta. È un destro naturale, rapido e dotato di una buona accelerazione, caratteristiche che gli permettono di puntare l’uomo e attaccare la profondità.

Nel sistema di Domenico Tedesco dovrebbe agire da ala sinistra al posto di Rowe, completando il tridente con il centravanti e un esterno destro. Partendo largo, Vargas avrebbe la possibilità di ricevere sulla fascia, accentrarsi sul piede forte e combinare con mezzala e terzino, ma anche attaccare direttamente l’area quando l’azione si sviluppa sul lato opposto. La sua capacità di giocare tra le linee lo rende inoltre un elemento utile per variare lo sviluppo offensivo.

I numeri e le potenzialità

I numeri dell’ultima Liga confermano una certa propensione alla rifinitura: nel 2025/26 ha collezionato 24 presenze, 20 da titolare, con 3 gol e 6 assist.

Per il Bologna potrebbe essere un inserimento fi un giocatore in grado di dare qualità e imprevedibilità nell’uno contro uno e alla manovra al posto dell’inglese, ma anche di offrire soluzioni diverse a partita in corso. Nel 4-3-3 rossoblù potrebbe rappresentare soprattutto un’ala di movimento, capace di partire larga e convergere verso il centro, sfruttando velocità ed esplosività per creare superiorità numerica.

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