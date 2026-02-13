Christopher Tatani, il bomber bolognese dell’under 15: «Sogno la finale scudetto»

Se in casa rossoblù, a livello di prima squadra, tra i motivi della crisi rossoblù c’è la mancanza di un centravanti prolifico, questo stesso problema non c’è nel vivaio.

Almeno a livello di under 15, Christopher Tatani, 15enne bolognese di Bentivoglio, questo problema lo ha risolto segnando tante reti. Finora, il 15enne rossoblù ha segnato 12 reti in 15 presenze (894’, un gol ogni 74 minuti) e i suoi gol sono finora stati importanti per tenere l’under 15 nelle prime posizioni.

Classe 2011, ma con la testa di un uomo maturo e soprattutto un calciatore dotato di grande talento. Qualità tecniche e mentali importantissime quelle di Christopher che sono confermate anche dai numeri.

Un bomber bolognese

Christopher è nato a Bentivoglio e ha cominciato ha giocare a calcio da piccolissimo alla Persicetana: «Ho cominciato a giocare a calcio all’età di 5 anni. Il mio primo club è stato la Persicetana, in cui ho militato per quattro stagioni; poi, nell’estate del 2019 sono approdato al Bologna nella formazione Under 9».

Tatani, maturità da adulto

Tatani, parlando dell’ottima stagione dell’under 15 del Bologna di mister Fabio

Zaza, spiega: «Insieme ai compagni riusciamo a costruire il gioco che vuole mister Zaza e che, nel mio caso, mi premia sotto l’aspetto dei gol».

Una dichiarazione, quella di Tatani, ai microfoni del sito ufficiale della FIGC, che esprime una grande maturità, nonché un concetto chiave per il futuro del giovane attaccante bolognese. Il gol è una conseguenza, un prodotto del sistema di gioco, dei movimenti collettivi della squadra. Un premio personale per l’attaccante e per l’intero gruppo che vede ricompensato il suo impegno.

«We are One», un motto ma anche una realtà

Il concetto di Christopher Tatani sottolinea come il Bologna under 15 ricalchi il “motto” dell’intera società. E infatti il bomber bolognese ribadisce: «Vogliamo continuare a essere una squadra sia dentro che fuori dal campo».

Dal papà José, all’idolo Weah, passando per la Persicetana

In casa Tatani lo sport non è un semplice passatempo. Per papà José il calcio è una grande passione che ha trasmesso al figlio, con un idolo George Weah. Un esempio di cui Christopher sogna di seguire le orme: «Ovviamente non l’ho mai visto giocare dal vivo, ma prendo ispirazione da lui dai video e dai racconti di papà».

Orizzonte Bologna

Come tanti suoi coetanei, Christopher spera di arrivare in alto: l’orizzonte è la prima squadra, il Bologna. Tatani però guarda al suo orticello, il suo prossimo futuro e al suo Bologna under 15: «Sogno di giocare la finale scudetto».

