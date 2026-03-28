Clamoroso errore dell’arbitro di Bologna-Roma: cosa è successo

Il peggio viene sempre dietro. Prendete gli arbitri: ad ogni palese errore (quindi piuttosto spesso ultimamente) pensiamo di averle viste tutte, ma poi sono pronti a stupirci di nuovo. Ecco, l’ultimo a lasciare a bocca aperta (si parla per eufemismi) è stato Sven Jablonski. Nome familiare ai tifosi rossoblù perché è stato il direttore di gara di Bologna-Roma, non senza polemiche. Primo fischietto in un’amichevole tra Inghilterra e Uruguay, stavolta l’ha combinata veramente grossa.

Inghilterra-Uruguay: l’arbitro estrae il secondo giallo ma…

Ieri a Wembley doveva essere una tranquilla amichevole tra due Nazionali con già in tasca la qualificazione al Mondiale. Ma il finale di Inghilterra-Uruguay si infiamma. Motivo? Sven Jablonski, il direttore di gara. All’81’ il fischietto tedesco estrae il cartellino giallo per l’uruguayano Manuel Ugarte: è il secondo, ma non gli segue il rosso. Il giocatore era già stato ammonito a inizio secondo tempo. Poi, al gol dell’Inghilterra si scatena la protesta dei sudamericani che porta alla seconda ammonizione per Ugarte. Ma l’Uruguay conclude la partita in 11.

Jablonski getta benzina sul fuoco. Al 93′ fischia -dopo consultazione al VAR- un calcio di rigore a favore dell’Uruguay e questa volta le proteste sono degli inglesi. I sudamericani pareggiano la partita all’ultimo minuto. Le polemiche proseguono dopo il triplice fischio. La squadra arbitrale per la questione espulsione sembra aver fornito una spiegazione (o scusa?): il primo cartellino giallo era stato revocato. Per fortuna era “solo” un’amichevole…

Jablonski: con il Bologna, dubbi sul gol di Pellegrini

Sven Jablonski è stato l’arbitro anche di Bologna-Roma, l’andata dell’ottavo di finale di Europa League. Partita, quella, che aveva suscitato qualche polemica sponda rossoblù sulla conduzione di gara dell’arbitro tedesco. In particolare, le proteste si sono sollevate intorno al gol del pareggio di Pellegrini, viziato da un precedente contatto tra Malen (l’assistman) e Freuler atterrato in area.

Dopo un check del VAR, l’arbitro conferma la decisione di campo: Bologna-Roma termina 1-1. Ma il fallo su Freuler poteva essere fischiato e il risultato alla fine sarebbe potuto essere diverso. Il Bologna poi va a Roma per il ritorno e conquista i quarti di finale di Europa League. Il peso dell’imprecisione di Jablonski quindi finisce per essere minore di quanto avrebbe potuto. Ma rimane. E -come abbiamo detto all’inizio- dopo è arrivato anche peggio, con l’abbaglio in Inghilterra-Uruguay.

Fonte: Gianluca di Marzio

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