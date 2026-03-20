Bologna, il viaggio europeo continua: Aston Villa ai quarti

Il Bologna torna dove tutto è iniziato: dall’Aston Villa. A Birmingham i Rossoblù hanno giocato la prima partita di Europa League di questa stagione. Il Bologna era stato sconfitto, ma da qul momento in poi solo risultati utili per Italiano e i suoi nella competizione. E ora il tabellone vede incrociarsi di nuovo le due squadre ai quarti. In una sfida da giocare sui 180 minuti il Bologna può trovare la sua rivincita.

Quarti Europa League: il Bologna ritrova l’Aston Villa

Il Bologna batte la Roma nell’euroderby valido come ottavo di finale: dopo l’1-1 dell’andata, la sfida si risolve ai tempi supplementari all’Olimpico. I Rossoblù accedono quindi ai quarti di Europa League. Il prossimo avversario sarà l’Aston Villa che ha battuto il Lille vincendo sia l’andata che il ritorno. Le gare tra i Rossoblù e gli inglesi sono in programma per il 9 e il 16 aprile. La prima al Dall’Ara, e poi a Birmingham dove il Bologna vuol prendersi la rivincita.

Sì perché l’Aston Villa è diventata una costante nelle avventure europee del Bologna. E -per ora- sembra essere proprio una bestia nera per i Rossoblù. Il primo incontro in Champions League a casa degli inglesi finì 2-0. In questa stagione in Europa League Aston Villa-Bologna prima partita della fase campionato: 1-0. E già ecco i fantasmi della Champions dell’annata precedente. Visto l’esordio, forse nessuno avrebbe ritenuto possibile un nuovo scontro tra le due squadre ai quarti. E invece il Bologna da lì ha collezionato solo risultati utili.

Il percorso dei Rossoblù in Europa

Dopo Birmingham, percorso netto del Bologna in Europa League, soltanto risultati utili. Prima il pareggio con il Friburgo e alla terza partita europea stagionale arriva la prima vittoria: in trasferta contro l’FCSB. I Rossoblù raccolgono tre punti anche contro Salisburgo e Celta Vigo (l’apice della stagione) dopo lo 0-0 con polemiche in casa contro i norvegesi del Brann. Partita sfortunata quella contro il Celtic terminata con un 2-2. Il Bologna chiude la fase campionato con la vittoria sul Maccabi.

I punti raccolti non bastano al Bologna per passare direttamente agli ottavi. C’è da affrontare il Brann ai playoff per accedere alla fase successiva. I Rossoblù si fanno trovare pronti: affrontano e vincono il gelo norvegese e sanciscono il passaggio del turno replicando al ritorno al Dall’Ara l’1-0 dell’andata. Il sorteggio a quel punto è sfortunato: euroderby. E contro una squadra in forma come la Roma. Ma sappiamo tutti come è andata a finire. Ora testa all’Aston Villa: per cambiare il trend con gli inglesi e continuare l’avventura europea.

Fonte: Marco Vigarani, Corriere di Bologna

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