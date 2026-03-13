L’arbitraggio di Bologna-Roma: dubbi sul gol del pareggio

Finisce in parità l’andata degli ottavi di finale di Europa League tra Bologna e Roma. Una partita gestita quasi in toto dalla formazione rossoblù, che però centra un palo, una traversa e incontra le mani si Svilar in un paio di occasioni. Il mancino di Bernardeschi fa impazzire il Dall’Ara, ma Pellegrini non ci pensa due volte e alla prima occasione infila la palla in porta.

Chi è l’arbitro Sven Jablonski?

Un’azione che ha generato diversi dubbi, anche all’arbitro Sven Jablonski, astro nascente dell’arbitraggio tedesco. Diventato internazionale a 31 anni, ora ne ha 35 e quella di ieri sera era la sua terza direzione stagionale in Europa League, mentre dal primo gennaio è stato promosso ella categoria Elite della UEFA.

Buon sangue non mente: il papà Jorg è stato arbitro e guardalinee e proprio da assistente è stato spettatore del più famoso gol fantasma della Bundesliga nel 1994, quello di Helmer in Bayern-Norimberga.

Bologna-Roma: l’episodio dubbio che è valso il pareggio

Torniamo alla partita. Sulla rete di Lorenzo Pellegrini, infatti, c’è un contatto fra Malen e Freuler sullo scarico della palla vero l’uomo gol. Malen sta per calciare, Freuler lo anticipa, ma il pallone finisce comunque tra i piedi di Pellegrini. Il Dall’Ara chiama fallo in attacco, ma dal rallenty retroporta non pare così netto: l’anticipo di Freuler sembra aver semplicemente mandato a vuoto Malen e servito Pellegrini.

Il check del VAR non serve a cambiare la decisione di Jablonski. Possibile che le immagini a rallentatore e le innumerevoli inquadrature non abbiano suscitato alcun dubbio agli uomini in sala? Per onor del vero, la partita si è giocata su un metro di giudizio tendenzialmente leggero, della serie “chiudo un occhio“. Avesse fischiato, non ci sarebbe stato niente di più corretto. Qualcuno di certo non l’avrebbe presa molto bene, ma la partita, forse, sarebbe potuta finire diversamente.

