Como-Bologna 1-1: Il Bologna da 1 a 10

Il momento negativo è finalmente terminato? E’ presto per dirlo ma, pur non vincendo, finalmente il Bologna è tornato a convincere. I segnali incoraggianti ci sono: studiamoli grazie alle dieci statistiche chiave.

1- Il duello vinto da Ferguson

Nel momento del bisogno, si vede tutta la leadership dello scozzese. Con la fascia al braccio, guida la squadra in un momento difficile e, tra spunti offensivi e chiusure attente, arriva a un passo dal traguardo.

2- I tiri di Cambiaghi

La gara del monzese è spaccata in due pure nel giudizio. In campo gioca un calcio che non gli vedevamo esprimere da parecchie gare, mentre la reazione che gli costa il rosso, giusto o meno che sia, ha comunque messo in enorme difficoltà i suoi compagni. Prendiamo il lato positivo della questione: il motorino è tornato a carburare.

3- I contributi difensivi di Castro

Oggi Santi ha scelto di mettersi il passamontagna, scippando Vojvoda come uno di quei clienti distratti in fila al supermercato: in una gara complessa è riuscito comunque a metterci lo zampino con la consueta testardaggine.

4- I duelli vinti da Heggem

L’inizio di gara non è dei migliori ma, appena torna Vitik a fargli compagnia, conferma la tesi espressa nell’ultima puntata. Questi due ragazzi meritano di giocare assieme e conoscersi: l’anno prossimo potrebbero darci soddisfazioni importanti.

5- I tocchi di Immobile

Finalmente abbiamo visto Ciro in tutte le sue potenzialità offensive: entra e aiuta la squadra con la sua esperienza, tirando su più di un pallone scomodo. La sua dote risulterà fondamentale se, nel finale di stagione, i felsinei lotteranno per obiettivi importanti. Sta gradualmente salendo e questo è un ottimo primo passo.

6- I pareggi in A del Bologna

Al Sinigaglia è arrivato il sesto pareggio dei rossoblu in questo campionato. Al termine della passata stagione ne erano arrivati 14: bisogna tentare di evitare una tale accumulazione e vincere parecchio per tornare vicino alla zona Europa.

7- I tiri del Bologna

La risposta alla sterlità delle ultime uscite i rossoblu la fanno vedere fin dai primi minuti di gioco: le sette conclusioni dell’incontro sono una degna risposta e un indicatore per il futuro. Cos’è cambiato in tre giorni non si sa, ma questo era un altro Bologna.

8- I passaggi nella metà campo difensiva di Vitik

Entrare a freddo non è mai facile, a maggior ragione da centrale. Un errore può costarti il match e parecchie critiche, e Martin questo lo sa bene. Tutto sommato, resiste all’urto avversario in maniera decisa, non concedendo grossi tiri nonostante qualche piccola sbavatura.

9- I passaggi nella metà campo difensiva di Freuler

Quando Remo è in forma, la differenza si vede. Dirige l’orchestra in maniera ordinata e, solo grazie alla sua presenza invalicabile, la difesa soffre meno di quanto avrebbe subito due settimane fa. Esce da ammonito, ma come sempre pure da promosso.

10- I tiri nell’area avversaria del Como

La squadra di Fabregas è un osso duro e, specialmente dall’espulsione in poi, ha dominato territorialmente per cercare il punto che poi è arrivato. Di fronte a un assedio così, però, sono stati i ragazzi di Italiano ad alzare la voce, aprire un manuale di filosofia e abbracciare lo stoicismo: non sembra così di parte dire che meritassero di più.

