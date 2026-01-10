Bologna FC
Le PAGELLE di Como-Bologna (1-1)
I voti di Como-Bologna: positivi gli esterni rossoblù e parte della difesa, personalità a centrocampo, Cambiaghi nel bene e nel male
La trasferta di Como segna un punto di ripartenza per il Bologna? Capace di soffrire anche in inferiorità numerica, resiste fino al 94′ poi una prodezza avversaria vale il pareggio in extremis e i tre punti sfumano sul più bello. Ecco i nostri voti.
Como-Bologna, le pagelle:
Ravaglia 6,5 – Mette una pezza agli svarioni dei compagi di reparto e fa valere i suoi centimetri in area. Incolpevole sul gol di Baturina.
Zortea 6 – Spinge sulle corsie esterne, mette diversi palloni in mezzo anche se non trovano agilmente proprietario. Nel secondo tempo cala.
Lucumì 5 – Sconnesso con tanto di erroraccio al 20′ che rischia di regalare il vantaggio al Como e guardia ballerina poi si fa male e al 26′ lascia il posto a Vitik.
- Dal 26′ Vitik 5,5 – soffre le sortite avversarie e allaccia Douvikas in area provocando il potenziale rigore, poi revocato al Var. Si riscatta nel finale.
Heggem 6 – Sufficienza complessiva tra un primo tempo complicato e una ripresa interpretata decisamente meglio.
Miranda 6 – Riesce ad essere incisivo sulla fascia mettendo in difficoltà i dirimpettai. Come Zortea, meglio la prima della seconda frazione.
Freuler 6,5 – Inizialmente in difficoltà su Nico Paz anche se lo fa ammonire. Cresce nella ripresa interpretando la sfida da capitano quale è prima di lasciare la fascia a Ferguson.
- Dal 76′ Ferguson 5,5 – Rimedia un cartellino giallo; ancora non restituisce in mezzo la stessa sicurezza dello svizzero.
Pobega 6 – Qualche inserimento dei suoi e compito da mediano svolto in maniera sufficiente.
- Dall’84’ Sulemana 5 – Sul gol del pareggio del Como arriva in ritardo in copertura, un pizzico di colpa è anche sua.
Fabbian 5,5 – La sfida non passa dalle sua latitudini. Incide relativamente poco, prestazione opaca.
Rowe 5 – Cerca di mettersi in proprio ma gioca per sé o per la squadra? Spunti interessanti e vivacità offensiva senza la concretezza necessaria anzi, commette anche qualche ingenuità in fase di copertura.
- Dal 76′ Casale 6 – Entra a dare manforte alle retrovie, fa quello che deve fare, senza svarioni.
Cambiaghi 6 – Guizzo vincente ad inizio ripresa a sbloccare la gara. Poi la gomitata a Van der Brempt punita con il rosso al 60′, forse eccessiva? Poteva farsi più furbo.
Castro 6 – Recupera il pallone che vale il gol di Cambiaghi riscattando un primo tempo poco brillante.
- Dal 76′ Immobile 6 – Inserito per far salire la squadra, riceve il pallone in avanti e subire qualche fallo. Obiettivo tutto sommato centrato.
All. Italiano 6 – Malgrado le difficoltà nella prima parte di gara (e anche nella seconda) cerca di agire intelligentemente dalla panchina, ci riesce in parte. In dieci non era affatto facile.
COMO: Butez 5; Van der Brempt 5,5 (dal 63′ Posch 6), Carlos 5,5, Kempf 6, Moreno 6 (dall’84’ Baturina 7); Perrone 5,5, Da Cunha 6 (dal 56′ Caqueret 6); Vojvoda 5,5 (dal 56′ Kuhn 5,5), Paz 6,5, Rodriguez 6; Douvikas 5,5.
Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook