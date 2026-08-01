Bologna Women, Di Luzio, Benedetti e Pieri: tre innesti per Leandri

Il mercato del Bologna Women non si ferma e regala un’altra giornata ricca di novità. Come riportato da “Più Stadio”, nell’articolo di Davide Centonze, il club rossoblù ha ufficializzato l’ingaggio di Greta Di Luzio, Veronica Benedetti e Arianna Pieri, tre profili differenti ma accomunati dalla voglia di mettersi in gioco in un progetto ambizioso. Di Luzio ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2028, Benedetti si è legata al Bologna fino al 2027 con opzione per il prolungamento, mentre Pieri vestirà rossoblù fino al prossimo 30 giugno. Tre tasselli che ampliano le soluzioni a disposizione di Jacopo Leandri: sarà questo il mix giusto per alzare ulteriormente il livello della squadra?

Mercato: Di Luzio porta esperienza e gol

Tra i nuovi volti rossoblù c’è Greta Di Luzio, attaccante mancina nata a Milano il 24 maggio 1999. Il suo percorso è iniziato nel Milan Ladies nel 2013, prima del passaggio alla San Marino Academy nel 2019, scelta che le ha permesso di trovare maggiore continuità. Nel gennaio 2021 è arrivata la chiamata del Como Women, mentre all’inizio del 2024 ha vissuto una breve esperienza con il Parma. Nelle ultime due stagioni ha poi difeso i colori del Cesena, confermandosi un punto di riferimento nel reparto offensivo.

Nel suo curriculum figurano già due promozioni in Serie A, conquistate con San Marino Academy e Como, un bagaglio che potrà rivelarsi prezioso anche nella nuova avventura bolognese. Ai canali del club ha raccontato tutto il suo entusiasmo: «Sono in una società strutturata e ambiziosa e sono sicura di poter dare il mio contributo per conseguire l’obiettivo prefissato. Conosco la metodologia di mister Leandri, avendolo avuto in Nazionale Under 23, e sono convinta che potremo fare bene insieme. Sono un attaccante che può giocare sia da sola sia in coppia: posso fare affidamento sul mio mancino e sulla mia visione di gioco. Sono entusiasta di cominciare questa nuova esperienza».

Con Benedetti il mercato aggiunge qualità sulla trequarti

Anche Veronica Benedetti arriva a Bologna dopo aver conquistato una promozione in Serie A, centrata con il Parma nella stagione 2024-2025. Nata a Latisana il 18 maggio 2000, la centrocampista offensiva conosce già il massimo campionato, disputato con il Tavagnacco dopo le prime esperienze con Cjarlins Muzane e Palazzolo. Successivamente ha giocato in Serie B con Ravenna e Cittadella, prima delle stagioni trascorse a Parma.

Benedetti si presenta con idee chiare e con la volontà di dare il proprio contributo al gruppo. «Ho già parlato con mister Leandri e sono certa che potremo fare molto bene insieme. Mi reputo una centrocampista offensiva che ama attaccare la porta, con buone qualità di corsa e importanti doti fisiche». Se l’obiettivo collettivo è quello della promozione, sul piano personale la classe 2000 punta a migliorare il tiro con il piede mancino, che considera ancora il suo piede debole.

Pieri, talento giovane per la retroguardia

A completare il tris di acquisti è Arianna Pieri, la più giovane delle nuove arrivate. Nata a Borgo San Lorenzo il 17 maggio 2007, arriva per rinforzare il reparto arretrato, dove potrà essere impiegata sia come difensore centrale sia sulla corsia di destra.

Nel suo percorso figurano le esperienze con Fiorentina, Roma e di nuovo Fiorentina, oltre alle costanti convocazioni nelle nazionali giovanili azzurre. Per lei quella in rossoblù rappresenta la prima esperienza nel calcio delle grandi. «Mi aspetto di crescere tanto, avendo la possibilità di giocare con compagne più esperte e dalle quali spero di imparare il più possibile. Inoltre conosco già mister Leandri, avendolo avuto durante la mia esperienza con l’Italia Under 17. Ho grande fiducia in lui e sono curiosa di lavorare nuovamente insieme. Le mie caratteristiche principali sono la corsa, la spinta sulla fascia e la tecnica».

Con tre innesti dalle caratteristiche diverse, il Bologna Women aggiunge esperienza, qualità e prospettiva alla rosa. Il mercato rossoblù continua a prendere forma: saranno questi i rinforzi giusti per alimentare le ambizioni della squadra di Leandri?

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