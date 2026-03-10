La rincorsa del Bologna si è fermata domenica contro l’Hellas Verona, i rossoblù hanno incassato una brutta sconfitta e cercano il riscatto in Europa League contro la Roma. Nel derby italiano, la squadra di mister Vincenzo Italiano ha l’occasione di ripartire e portarsi avanti nel doppio match.

Ecco tutte le informazioni utili verso la sfida della prossima gara rossoblù. Ecco quando, dove e come guardare la sfida tra Bologna ed Roma: il primo atto del doppio scontro degli ottavi di finale.

Bologna-Roma: data, orario, luogo e dove vederla

Competizione: Europa League, ottavi di finale;

Partita: Bologna-Roma;

Data: giovedì 12 marzo 2026 ;

; Orario: 18:45;

Luogo: Stadio Renato Dall’Ara, Bologna ;

; Canale TV: Sky Sport 252, Sky Sport 4K, Sky Sport Uno;

Piattaforma streaming: NOW TV, Sky Go Italia.

Le probabili formazioni

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumí, João Mario; Sohm, Freuler, Moro; Orsolini, Castro, Rowe. Allenatore: Vincenzo Italiano.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Ndicka, Ghilardi; Rensch, Cristante, Koné, Wesley; Pisilli, Pellegrini; Malen. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

A che punto siamo?

Il Bologna, dopo cinque sconfitte consecutive, ha dovuto capitolare. La prestazione contro il Verona, comunque, non è stata assolutamente da buttare. Il ko può diventare il giusto carburante per ritrovare il successo in una gara importantissima.

Contro la Roma, Italiano avrà la rosa a sua completa disposizione avendo recuperato anche Miranda ed Heggem che erano fermi da qualche settimana. Il Bologna punta a vincere questa gara di andata per mettere pressione alla Roma e poter giocare con “più spazi” all’Olimpico.

I giallorossi non attraversano un momento facile della loro annata. Poco meno di dieci giorni fa, la squadra di Gian Piero Gasperini aveva messo una grossa ipoteca sulla qualificazione alla Champions League andando sul 3-1 contro la Juventus, subendo però la rimonta. E, solo pochi giorni fa, ha perso contro il Genoa dell’ex Daniele De Rossi facendosi riprendere dal Como e lasciando avvicinare i bianconeri.

