Bologna FC

Bologna, Heggem e Miranda in gruppo: le ultime verso la Roma

Il norvegese e lo spagnolo sono tornati ad allenarsi in gruppo verso l’andata degli ottavi europei contro i giallorossi

17 secondi fa

Miranda e Heggem (© Bologna FC 1909)
Buone notizie per Vincenzo Italiano. A due giorni dalla gara d’andata degli ottavi di EL contro la Roma, l’allenatore rossoblù ritrova Torbjorn Heggem e Juan Miranda. I due difensori, infatti, sono tornati ad allenarsi con il resto del gruppo nella seduta odierna, 10 marzo,  ovvero la ripresa dopo la sconfitta con il Verona.

Bologna, Heggem e Miranda ci saranno con la Roma

Verso il primo dei due impegni contro la squadra di Gasperini, i più utilizzati nell’ultima giornata di Serie A hanno svolto lavoro di scarico; per i restanti, invece, esercitazioni tattiche e partitelle. Spiccano, ovviamente, i rientri di Heggem e Miranda.

L’intenzione dello staff è di procedere con cautela, per evitare ricadute. Però, se le loro condizioni dovessero rimanere stabili anche dopo l’allenamento di domani, la loro convocazione per giovedì non dovrebbe essere messa in dubbio.

