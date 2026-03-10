Bologna, Heggem e Miranda in gruppo: le ultime verso la Roma

Buone notizie per Vincenzo Italiano. A due giorni dalla gara d’andata degli ottavi di EL contro la Roma, l’allenatore rossoblù ritrova Torbjorn Heggem e Juan Miranda. I due difensori, infatti, sono tornati ad allenarsi con il resto del gruppo nella seduta odierna, 10 marzo, ovvero la ripresa dopo la sconfitta con il Verona.

Bologna, Heggem e Miranda ci saranno con la Roma

Verso il primo dei due impegni contro la squadra di Gasperini, i più utilizzati nell’ultima giornata di Serie A hanno svolto lavoro di scarico; per i restanti, invece, esercitazioni tattiche e partitelle. Spiccano, ovviamente, i rientri di Heggem e Miranda.

L’intenzione dello staff è di procedere con cautela, per evitare ricadute. Però, se le loro condizioni dovessero rimanere stabili anche dopo l’allenamento di domani, la loro convocazione per giovedì non dovrebbe essere messa in dubbio.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook